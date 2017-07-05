أخبار عاجلة

متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين -
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج الحربي -
سقوط لصوص مصنع الرخام بمنطقة شق الثعبان -
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال» -
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير الصحة: تجهيز 400 عيادة بالشراكة مع الأمم المتحدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الصحة: تجهيز 400 عيادة بالشراكة مع الأمم المتحدة

02:50 م الأربعاء 05 يوليو 2017

وزير الصحة: تجهيز 400 عيادة بالشراكة مع الأمم المتحدة

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، تجهيز 400 عيادة داخل مستشفيات وزراة الصحة بجميع محافظات الجمهورية بهدف دعم صحة المرأة طبياً ونفسياً بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة الثلاثاء، بالدكتور الكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والسفير مجدى راضى ممثل الخارجية المصرية للعلاقات الاقتصادية الدولية.

وأوضح وزير الصحة في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من 298 عيادة بالمستشفيات، وجارى تجهيز باقي العيادات بنهاية العام الحالي، لافتا إلى أن جميع العيادات سوف يتم تجهيزها بكافة التجهيزات الطبية وتوفير المطويات والكتب الاسترشادية وبروتوكولات العمل الخاصة بالعلاج والدعم، و تدريب العاملين بهذه العيادات على كيفية التعامل مع المرأة التي تتعرض للانتهاكات ، ودعمها من كافة الجوانب الصحية والنفسية وتقديم المشورة.

وأشار راضي إلى أنه خلال هذا الاجتماع تم تناول سبل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في خطتها الشاملة وعدد من المشروعات مثل دعم القضية السكانية ، وتنظيم الأسرة ، والتوعية والتثقيف المجتمعي ، ومحاربة البطالة ، والتدريب المهني للشباب.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد شهور من الإغلاق.. كواليس بيع

    بعد شهور من الإغلاق.. كواليس بيع "المتحدون" للمحاليل لأكديما "الحكومية"

    أخبار
  • وزير الصحة يوجه إدارة الصيدلة بتسجيل استثنائي لأدوية

    وزير الصحة يوجه إدارة الصيدلة بتسجيل استثنائي لأدوية "مصنع الهرمونات"

    أخبار
  • وزير الصحة نافيا زيادة أسعار الأدوية:

    وزير الصحة نافيا زيادة الأدوية: "اللي مش هيقف معانا يسيب البلد"-

    أخبار
  • بالصور.. وزير الصحة يفتتح مصنعا جديدا لإنتاج الهرمونات

    بالصور.. وزير الصحة يفتتح مصنعا جديدا لإنتاج الهرمونات

    أخبار

إعلان

7658d6c834.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام