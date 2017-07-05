وزير الصحة: تجهيز 400 عيادة بالشراكة مع الأمم المتحدة
وزير الصحة: تجهيز 400 عيادة بالشراكة مع الأمم المتحدة
02:50 م الأربعاء 05 يوليو 2017
كتب - أحمد جمعة:
أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، تجهيز 400 عيادة داخل مستشفيات وزراة الصحة بجميع محافظات الجمهورية بهدف دعم صحة المرأة طبياً ونفسياً بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة الثلاثاء، بالدكتور الكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والسفير مجدى راضى ممثل الخارجية المصرية للعلاقات الاقتصادية الدولية.
وأوضح وزير الصحة في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من 298 عيادة بالمستشفيات، وجارى تجهيز باقي العيادات بنهاية العام الحالي، لافتا إلى أن جميع العيادات سوف يتم تجهيزها بكافة التجهيزات الطبية وتوفير المطويات والكتب الاسترشادية وبروتوكولات العمل الخاصة بالعلاج والدعم، و تدريب العاملين بهذه العيادات على كيفية التعامل مع المرأة التي تتعرض للانتهاكات ، ودعمها من كافة الجوانب الصحية والنفسية وتقديم المشورة.
وأشار راضي إلى أنه خلال هذا الاجتماع تم تناول سبل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في خطتها الشاملة وعدد من المشروعات مثل دعم القضية السكانية ، وتنظيم الأسرة ، والتوعية والتثقيف المجتمعي ، ومحاربة البطالة ، والتدريب المهني للشباب.
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