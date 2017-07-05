"الإنتاج الإعلامي" تحيل الشيكات المستحقة على قناة الحياة للنيابة

القاهرة - (أ ش أ):

قررت مدينة الإنتاج الإعلامي، إحالة ما لديها من أوراق وشيكات خاصة بمديونات قناة الحياة لعدم وجود أرصدة إلى النيابة العامة، معربة عن أسفها على هذا الإجراء الذي اضطرت إليه ولم تكن على استعداد له حرصاً على العلاقة بالقناة التي تمتد لأكثر من 10 سنوات.

وأوضحت المدينة - في بيان اليوم الأربعاء- أنها تربطها بشركة "سيجما" للإعلام المالكة لقناة (الحياة) تعاقدات والتزامات وليس للمدينة أي علاقة بأي عمل سياسي لمالك القناة، موضحة أن المشكلة القائمة بين المدينة والقناة "تجارية بحتة ليس لها أي بعد سياسي، كما يحاول صاحب القناة تسويق الأمر للرأي العام وإظهار نفسه بمظهر الضحية نتيجة لمبادئ ومواقف سياسية خاصة به ليس للمدينة علاقة بها علي الإطلاق".

وأشار البيان إلى أن المديونية المستحقة على قناة الحياة لصالح المدينة بلغت 19.9 مليون جنيه و75 ألف دولار أمريكي، مضيفا أنه حق للمساهمين في المدينة لن يتم التخلى عنه أبدا خاصة مع استمرار المماطلة في عدم الوفاء بهذه الالتزامات من جانب القناة، مؤكدة رفضها التام للمزاعم التي ذهبت إليها قناة الحياة في بيانها، معتبرة أنه يؤكد عدم جديتها في حل الأزمة.

ولفت إلى أن الزعم بأن هناك قنوات أخرى لها مديونيات أكبر من (الحياة)، هو أمر مرفوض، ويستند على معلومات مضى عليها 4 شهور، وهذا الأمر تغير تماماً حيث أن القنوات الأخرى تقوم بالدفع ولم تتراخ أي قناة عن السداد للمدينة لأكثر من عام إلا قناة الحياة، مشددا على أن المدينة لا تريد أبداً إغلاق قناة بل يهمها أن يزيد عدد القنوات العاملة بها، مؤكدا مساندة القنوات الجادة إذا تعرضت لعثرات ولكنها لاتقبل أبداً بأن تضيع حقوقها لأكثر من عام.

وأضاف البيان أن قناة (الحياة) كانت واحدة من القنوات التي تساهلت معها المدينة في فترات سابقة، وتمت عدة محاولات لجدولة مديونياتها على مدار العام الماضي، إلا أنها لم تلتزم في أي محاولة منها، وهو الأمر الذي اضطر المدينة لاتخاذ الإجراءات الأخيرة معها.

وأشار إلى أن صاحب القناة تناسى عمداً صدور حكم قضائي نهائي بعدم أحقيته في المبالغ المشار إليها في بيان أمس وساق الزعم بأن هذه حقوق مستحقة لديه وأكبر من المبالغ المدين بها، واصفا بأنه نوع من "لي الحقائق المتعمد" والذي لا تقبل مدينة الإنتاج الإعلامي بأي حال من الأحوال وليس لدينا أي مانع من سداد أي مستحقات لأي طرف إن كان لديه حق فمدينة الإنتاج الإعلامي شركة كبرى ومحترمة وتلتزم بتعهداتها.

ووصف البيان قيام صاحب القناة بالبث من خارج مصر بعد ساعات قليلة من بيانه الذي أعلن فيه ذلك بأنه أمر يدينه حيث يؤكد أنه ليس متعثراً كما يدعي ولكن لديه القدرة المالية التي تمكنه من التحرك بسرعة من خارج مصر وهذا يثبت عدم جديته في حل المشكلة إذ كان الأولى أن يسدد ديونه إلى المدينة.