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بالفيديو- وجود فتاة على متن طائرة كان السبب في إنقاذ 170 شخص.. فكيف ذلك؟

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مصراوي Masrawy

- وجود فتاة على متن طائرة كان السبب في إنقاذ 170 شخص.. فكيف ذلك؟

02:08 م الأربعاء 05 يوليو 2017

بالفيديو- وجود فتاة على متن طائرة كان السبب في إنقاذ 170 شخص.. فكيف ذلك؟

وجود-فتاة-على-متن-الطائرة-كان-السبب-في-إنقاذ-170-ش

كتبت- ميرا ماهر
اضطرت شركة "يونايتد إيرلاينز" لإلغاء رحلة متجهة إلى مدينة "فينيسيا" الإيطالية، بعد أن لاحظت مسافرة على متنها تسرب الوقود بينما كانت تنظر من شباك مقعدها، وذلك أثناء الاستعداد للإقلاع من مطار نيويورك الدولي.

وبحسب موقع " businessinsider" فإن الطائرة كانت على وشك الإقلاع قبل أن يتم إيقافها في اللحظات الأخيرة، حين لاحظت "راشال" وزوجها المتجهان لقضاء شهر العسل، تسرباً هائلاً للوقود باتجاه الجناح الأيسر للطائرة.

وبعد أن بدأت عجلاتها بالدوران على مدرج الإقلاع، تم إيقاف الطائرة وإلغاء الرحلة وإنقاذ حياة 170 شخصاً كانوا على متنها.

وقال المتحدث باسم شركة الطيران، أنه تم إيقاف الطائرة من الخدمة، غير أنه لم يتم الكشف عن كمية الوقود المتسرب أو سبب الانسكاب. كما وفرت الشركة إقامة لجميع المسافرين نظراً لتأجيل رحلتهم.

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