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تشيلسي يضم مدافع روما

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تشيلسي يضم مدافع روما تشيلسي يضم مدافع روما

التحرير

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ذكرت عدة تقارير صحفية إنجليزية، أن فريق تشيلسي الإنجليزي قد توصل لاتفاق رسمي مع إدارة روما الإيطالي، لضم مدافعهم الألماني أنطونيو روديجر، وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال اليومين القادمين.

وذكرت «سكاي سبورتس» العالمية، أن تشيلسي توصل لاتفاق مع إدارة الذئاب لضم قلب الدفاع الألماني بصفقة بلغت 34 مليون إسترليني، على أن يتم الكشف الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يمكث اللاعب حاليا لقضاء إجازته.

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وساهم روديجر في إحتلال روما لوصافة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" خلف يوفنتوس البطل، كما ساهم أيضا في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم للقارات الأخير بروسيا، على حساب التشيلي.

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التحرير

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