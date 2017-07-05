رسميًا.. لاعب ريال مدريد ينتقل إلى سبورتنج لشبونة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن فابيو كوينتراو لاعب ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، عن انتقاله إلى نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، رسميا، عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر.

وكان النادي الملكي قد نشر بيانًا رسميًا يؤكد فيه أنه أعاركوينتراو إلى النادي البرتغالي على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2018.

وجاء رحيل المدافع الدولي البرتغالي إلى سبورتينج لشبونة بعد شهور طويلة من الشكوك حول مستقبله مع ريال مدريد بسبب تراجع مستواه الفني والبدني.

شاهد أيضا

وحاول ريال مدريد في الآونة الأخيرة التوصل إلى اتفاق مع الظهير الأيسر فابيو كوينتراو من أجل انتقاله إلى فريق آخر بعد خروجه من خطط زين الدين زيدان.

وقال كوينتراو من خلال حسابه الرسمي على «تويتر» والتي تضمنت صورة مع زوجته وأطفاله: «سعيد للغاية أن تتاح لي الفرصة للعب في هذا النادي الكبير».