7 فنانات اعترفن بارتكاب ذنوب.. إحداهن أجهضت نفسها 3 مرات

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ملخص إحداهن قالت: "ربنا عاقبني علشان أنا راقصة بأن أطفالي ماتوا"

لحظة رجوع قد تنتاب كثيرا من الفنانين الذين رأوا أنهم على خطأ بعد خطوات في الوسط الفني الذي يشوبه كثير من الجدل، فرغم أن أصحاب هذا المجال يؤكدون أنه مركز للإبداع والجمال؛ فإن آخرين أبدوا ندمهم بسبب ما ارتكبوه من أخطاء. ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من الفنانات اللاتي اعترفن بارتكاب معاص وطلبن التوبة.

1- غادة عبد الرازق

شغلت الفنانة الشهيرة "غادة عبد الرازق" أذهان الكثيرين في الفترة الأخيرة، بعد نشرها قبل أيام قليلة مقطع فيديو "لايف" عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وبينما كانت تجيب عن أسئلة الجماهير ظهر جزء حساس من جسدها، اعتبره الكثيرون فعلًا غير لائق وخادشا للحياء، ورغم أنها صرحت في وقت سابق بأن الفيديو مفبرك؛ فإنها عادت في تلك التصريحات مرة أخرى، موضحة أن الفيديو حقيقي ولكنها لم تكن متعمدة فعل ذلك ولم تنتبه لمظهرها، وقالت في فيديو آخر بثته عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "مش هاقول إنها أزمة هو امتحان من ربنا، أنا طالعة للناس النهارده أقولهم إن أنا غلطت فعلا وأنا آسفة جدا، آسفة لجمهوري وآسفة للناس وآسفة لبلدي وآسفة لفني".

وتابعت: "وحياة أولادي إني عمري في حياتى ما قصدت إني أقلل من نفسي أو أعمل حاجة غلط، أنا ماكنتش سكرانة"، مضيفة: "أنا بقالي 26 سنة باحترم نفسي واسمي وبلدي وكل حاجة حواليا، عمري في حياتي ما غلطت، وأنا مش ملاك، أنا يومها غلطت في إني كنت طول اليوم تعبانة وطول اليوم من الساعة واحدة الضهر في الجزيرة ورجعت أخدت الأدوية بتاعتي النفسية ومعروف إنها بتعمل حالة هذيان شوية".

2- لوسي

في حوار صحفي لها عام 2010، صرحت الفنانة لوسي بأنها اضطرت أثناء تصوير مسلسل "كلام نسوان" إلى الإفطار في إحدى الحلقات، ولكنها رفضت شرب السجائر، وقالت وقتها: "أنا أعلم أن العمل سيقتحم البيوت في شهر رمضان، وأعلم أن الأطفال يحبون تقليد الفنان، فلو رأوا أنني أشرب السجائر خلال شهر رمضان فسيولّد هذا لديهم إحساسا بأن هذا أمر عادي، أما عن إفطاري في شهر رمضان، فأنا أستغفر ربنا كي يسامحني على ذلك، فلقد كان المشهد يتطلب شربي طبقا من الشوربة، وبعد ضغط شديد من المخرج الذي أجبرني على فعل ذلك، بعد رفضي بشدة، وإقناعي بإمكانية أن أعوض اليوم بإفطار مساكين، وبرر لي أن الجهة الإنتاجية يمكن أن تتعرض لخسارة مبلغ 50 ألف جنيه عن هذا اليوم، وأنا نادمة جدا على إقبالي على هذه الخطوة".

3- شيرين

اعترفت الفنانة شيرين عبد الوهاب في وقت سابق بأنها أجهضت طفلها من زوجها الأول الموزع الموسيقي "مدحت خميس"، موضحة أنها ندمت على هذا الزواج، حيث كانت صغيرة السن كما أنها قررت الانفصال عنه، وقالت شيرين: "زعلانة على الطفل اللي ماجاش، وبادعي ربنا يسامحني ويغفر لي لأني قتلت روح، لكن كنت عارفة إن الطفل ده هايعذبني في الدنيا لأن أبوه كان هايشحططني".

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4- سهير رمزي

في يناير من العام الماضي، صرحت الفنانة سهير رمزي أثناء حلولها ضيفة ببرنامج 100 سؤال مع الإعلامية راغدة شلهوب، على قناة الحياة، بأنها كانت تحب والدتها كثيرًا، وقالت: "منعت نفسي من الحمل، وخفت طفلي يشاركني فى حبها حتى لو كان ضنايا، وأجهضت نفسي 3 مرات، عشان اللي هييجيي أحبه أوي".

وأضافت: "لما راحت أمي مني قعدت 13 سنة بعيدة عن الدنيا كلها والشهرة وكل شيء والحاجة الوحيدة اللي كنت باحبها شغلي عشان كده رجعت للتمثيل، وأجهضت نفسي وباتمنى إن ربنا يسامحني لأنها جريمة، وحصل انفصال من زوجي، ويا ريت اللي بيسمعوني ما يعملوش إجهاض، أنا عملت كده عشان حسيت إن أمي مش هاتروح مني، ودلوقتي بقيت وحدي".



5- مروى

الفنانة اللبنانية مروى ندمت على تقديمها مشاهد عري في بعض أعمالها، وفي مايو عام 2014، صرّحت: "اكتشفت أن الكثيرين يبحثون عن مصالحهم فقط ليربحوا عن طريقي، وهو ما انتبهت إليه لأن خبرتي كانت قليلة، وأعترف «آه»، غلطت، ولكن من اعترف بذنبه، فلا ذنب له، وربنا يسامحني".

وأضافت: "سأكون فى أعمالي المقبلة مروى الإنسان فقط، ولن يستغلني أحد لتحقيق مكاسب مادية مرة أخرى، وبعد تجربتي القاسية مع فيلم (أحاسيس) قررت عدم قبول أدوار الإغراء، وهي أشياء لم أركز عليها في البداية، لكني تعلمت الدرس جيدًا، وسوف أتمهل طويلا في اختياراتي، لذلك رفضت أعمالا كثيرة، لأنها تسىء إليّ، والفترة المقبلة ستكون اختياراتي مدروسة، لتقدمني بصورة لائقة".

6- سمية

في يوليو من العام الماضي أعلنت المطربة الشابة سمية درويش اعتزالها الفن والغناء وارتداء الحجاب، وقالت عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" وقتها: "أنا لسه عارفة إن الفنان الجميل سيد الشاعر مات.. وقبله في ناس كتيرة أوي ماتت.. إمتى هانتعظ.. أنا خايفة أوي من ربنا.. أنا عملت حاجات وحشة كتيرة وخايفة أموت.. خايفة ماكنش ربنا سامحنى على اللي عملته.. خايفة مالحقش أعوض اللي فاتني".

7- دينا

في أكتوبر عام 2015 أعلنت راقصة شعبية تسمى "دينا" اعتزالها الرقص، وذلك أثناء حلولها ضيفة ببرنامج "أنا والناس" على قناة الحياة 2، مع الإعلامية "أميرة بدر"، وقالت دينا: "أنا طالعة قدام الناس عشان أقول لكل الناس إني خلاص بطلت رقص شرقي"، وأضافت: "أنا من جوا نضيفة وأنا خايفة من ربنا ومش خايفة من أي حد تاني في حياتي.. وباتمنى إن ربنا يسامحني على كل حاجة ويتوب علي توبة نصوحا ويغفر لي كل ذنوبي والناس تسامحني".

وتابعت: "ربنا عاقبني علشان أنا راقصة بأن أطفالي ماتوا".