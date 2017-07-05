«الإسكان» تكشف تفاصيل قرعة الأراضى التى ستطرحها الوزارة الأسبوع المقبل

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مدبولى: كراسات الشروط والمواصفات ستكون متاحة بجميع فروع بنك التعمير والإسكان ابتداء من الأحد الموافق 30 يوليو الجاري

طرح 12721 قطعة أرض للإسكان الاجتماعى و7373 قطعة أرض إسكان متميز و3930 قطعة أكثر تميزاً

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل قرعة الأراضى، التى ستطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأسبوع المقبل، لمختلف الشرائح، منها أراضٍ للإسكان الاجتماعى، والمتميز، والأكثر تميزاً، يتم طرحها بنظام القرعة العلنية، بـ19 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، موضحاً أن كراسات الشروط والمواصفات ستكون متاحة بجميع فروع بنك التعمير والإسكان، ابتداء من يوم الأحد الموافق 30 يوليو الجاري.

وقال الوزير، في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء: نحارب المتاجرة بالأراضى بوفرة الأراضى المطروحة، وخطة الطرح مستمرة، لتوفير أكبر عدد من الأراضى كاملة المرافق، فى مختلف المدن الجديدة، لتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع فى تملك الأراضى، وللإسراع بتنمية المدن الجديدة، وتوفير فرص عمل من هذه المشروعات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن القطع المطروحة بمدن: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق، والعبور، والعاشر من رمضان، وبدر، و15 مايو، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، والسادات، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، والفيوم الجديدة، وبنى سويف الجديدة، ودمياط الجديدة، وقنا الجديدة، مشيراً إلى أن الهيئة ستقدم نماذج معمارية بكافة رسوماتها التنفيذية اللازمة لاستصدار التراخيص، بحيث يمكن للمواطن الفائز بالقرعة، الحصول على تراخيص البناء فور استلام قطعة الأرض في حال اختيار نموذج من هذه النماذج.

الإسكان الاجتماعي

وبشأن تفاصيل الأراضى المطروحة للإسكان الاجتماعى، قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم طرح 12721 قطعة أرض بنظام القرعة العلنية، موزعة كالتالى: 415 قطعة أرض بمدينة العبور، و1177 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و1172 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، و401 قطعة أرض بمدينة بدر، و181 قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة، و1311 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، و2279قطعة أرض بمدينة السادات، و227 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة، و880 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، و3620 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و1058 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة.

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وفيما يتعلق بنظام السداد، أشار إلى أنه يتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفى، على أن يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25%) + 1% مصاريف إدارية+ 0,5% مجلس أمناء، من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى الثمن بدون فوائد على ثلاثة أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يتم الالتزام بتوقيتات البناء وفقاً للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.

الإسكان المتميز

وأوضح السباعى: بالنسبة لأراضى الإسكان المتميز، يتم طرح 7373 قطعة أرض بنظام القرعة العلنية، موزعة على المدن التالية: 706 قطع أراض بمدينة 6 أكتوبر، و83 قطعة أرض بمدينة بدر، و732قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و981 قطعة أرض بمدينة السادات، و912 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، و177 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة، و698 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و497 قطعة أرض بمدينة أخميم الجديدة، و647 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة، و625 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، و521 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، و520قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة، و274 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة.

وأضاف السباعى: بشأن نظام السداد، يتم سداد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه لقطعة الأرض بمدينتي أخميم وأسيوط الجديدتين، و100 ألف جنيه لباقى المدن طبقاً لكراسة شروط الطرح، ويتم السداد بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفى) أو نقداً، فى حالة الحصول على قطعة أرض بالقرعة، على أن يتم استكمال سداد نسبة 25% من إجمالى قيمة الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5%مجلس أمناء)، ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى الثمن على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، على أن يتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، موضحاً أنه بالنسبة لتوقيتات البناء، فيتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، على أن يلتزم المخصص له الأرض بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط.

الأكثر تميزاً

وأشار السباعى، إلى أنه بشأن الأراضى السكنية المطروحة بالقرعة "الأكثر تميزاً"، فقد تم طرح 3930 قطعة أرض، يتم تخصيصها لأعلى نسبة مقدم، فى المدن التالية: 649 قطعة أرض بمدينة ٦ أكتوبر، و41 قطعة أرض بمدينة الشيخ زايد، و16 قطعة أرض بمدينة الشروق، و5 قطع أراض بمدينة دمياط الجديدة، و657 قطعة أرض بمدينة السادات، و45 قطعة أرض بمدينة ١٥ مايو، و6 قطع أراضي بمدينة بني سويف الجديدة، و80 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و380 قطعة أرض بمدينة العبور، و2051 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة.

وقال السباعى: سيتم التخصيص بنظام القرعة العلنية بين الحاجزين المتقدمين بعرض سداد أعلى مقدم (بشرط ألا يقل عن 50% من القيمة الإجمالية)، وذلك فى ضوء عدد القطع المطروحة، واستبعاد الحاجزين الذين تحتوى عروضهم على نسب سداد أقل، موضحاً أنه بالنسبة لتوقيتات البناء، فيتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، على أن يلتزم المخصص له الأرض بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط.