الاحتياطي النقدي الأجنبي يرتفع ويسجل 31.3 مليار دولار خلال يونيو

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ارتفع الإحتياطي النقدي من العملات الإجنبية لمصر بقيمة 180 مليون دولار ليسجل 31.305 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، مقابل 31.125 مليار دولار بنهاية مايو 2017.

وشهد السوق خلال الفترة الماضية زيادة اكتتاب الأجانب بأذون الخزانة والسندات والذى ارتفع الي 9.8 مليار دولار بنهاية يونيو، بشكل دعم الإحتياطى النقدى بأكثر من 4 مليارات دولار خلال الشهر الماضى.

وشهد الجنيه المصري ارتفاعًا أمام الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بلغ 17.84 جنيه للشراء و 17.94 جنيه للبيع وهو للمرة الأولى التي ينخفض فيها عن 18 جنيه منذ 4 أشهر.

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وتعتزم الدولة الحصول علي الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار بعد الحصول علي شريحة سابقة بقيمة 2.75 مليار دولار.

ويقترب الإحتياطى النقدي من الوصول لمعدلاته قبل ثورة يناير 2011، حيث سجل الاحتياطي النقدى فى ديسمبر 2010 نحو 36 مليار دولار.