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مواقع عبرية: القاهرة تتقرب من غزة وتتجاهل عباس

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مواقع عبرية: القاهرة تتقرب من غزة وتتجاهل عباس مواقع عبرية: القاهرة تتقرب من غزة وتتجاهل عباس

التحرير

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قال موقع "أي 24" الإخباري العبري إن زيارة محمود عباس -رئيس السلطة الفلسطينية- لمصر ألغيت فجأة، والتي كانت من المقرر أن تجرى السبت المقبل.

ونقل الموقع عن مصادر فلسطينية قولها إن "القاهرة ألغت زيارة أبو مازن في ظل التوتر بين الجانبين، والتابع من رفض عباس إطلاق مبادرة سلام مع الإسرائيلية". 

وأعلن جمال الشوبكي -السفير الفلسطيني لدى القاهرة- في وقت سابق أن عباس سيزور  السبت المقبل؛ للتباحث مع الرئيس عبد الفتاح  ومانقشة مستجدات القضية الفلسطينية بكل جوانبها.

في سياق متصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "القاهرة تستعد لفتح معبر رفح الحدودي في شهر سبتمبر القادم، بما يسمح بمرور المدنيين الفلسطينيين بصورة حرة من القطاع إلى غزة والعكس"، ونقلت عن مصادر أمنية قولها إن "إعادة فتح المعبر الجنوبي وتعميق الدور المصري في غزة؛ قد يكون له آثار إيجابية على الوضع الأمني على الحدود بين القطاع وإسرائيل".

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وذكرت أن "فتح المعبر قد يخفف بطريقة ما مشاعر العزلة في القطاع، والتي تؤدي حالياً لخلق اضطرابات بين سكان غزة، الأمر  الذي يخشى البعض من ترجمته إلى العنف ضد تل أبيب".

وقالت إن "التطور يأتي بعد موافقة القاهرة على مساعدة غزة في مشكلة الكهرباء وعدم رفض حماس إقامة منطقة أمنية عازلة بين سيناء والقطاع"، لافتة إلى أن "تل أبيب تتابع عن كثب الاتفاقات التي تجري مناقشتها حالياً بالقاهرة بين وفد حماس وقوات الأمن المصرية؛ خاصة فيما يتعلق بفتح المعبر الحدودي". 

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التحرير

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