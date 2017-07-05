بالفيديو| مصطفى بكري: تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون والجامعة العربية

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قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري: إن "الشارع القطري غاضب من تصرفات السلطة الحاكمة في قطر"، متوقعًا سقوط النظام القطري خلال الفترة القادمة، بسبب تصميم أمير قطر على خدمة المخططات الإرهابية الهادفة لتدمير المنطقة العربية.

وأضاف "بكري" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الأربعاء، أن وزراء خارجية دول مصر والسعودية والكويت والإمارات سيجتمعون اليوم في القاهرة لاتخاذ إجراءات تصعيدية إزاء قطر، مؤكدًا أن "تميم" أصيب بالغرور والعجرفة الشديدة، بسبب عناده ومواصلته في دعم الإرهاب والاستقواء بدول الخارج.

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ولفت إلى هناك نية من مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية لتجميد عضوية قطر، مما سيؤثر على علاقتها الدولية ووضعها الاقتصادي مع دول الجوار.