أخبار عاجلة

متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين -
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج الحربي -
سقوط لصوص مصنع الرخام بمنطقة شق الثعبان -
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال» -
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

بالفيديو| مصطفى بكري: تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون والجامعة العربية

Google+ Print
بالفيديو| مصطفى بكري: تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون والجامعة العربية بالفيديو| مصطفى بكري: تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون والجامعة العربية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري: إن "الشارع القطري غاضب من تصرفات السلطة الحاكمة في قطر"، متوقعًا سقوط النظام القطري خلال الفترة القادمة، بسبب تصميم أمير قطر على خدمة المخططات الإرهابية الهادفة لتدمير المنطقة العربية.

وأضاف "بكري" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الأربعاء، أن وزراء خارجية دول والسعودية والكويت والإمارات سيجتمعون اليوم في القاهرة لاتخاذ إجراءات تصعيدية إزاء قطر، مؤكدًا أن "تميم" أصيب بالغرور والعجرفة الشديدة، بسبب عناده ومواصلته في دعم الإرهاب والاستقواء بدول الخارج.

شاهد أيضا

ولفت إلى هناك نية من مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية لتجميد عضوية قطر، مما سيؤثر على علاقتها الدولية ووضعها الاقتصادي مع دول الجوار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري