الإحصاء: 14.5% زيادة رأس المال المستثمر في القطاع الخاص خلال 2015

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الأصول الثابتة لتبلغ نحو 376.7 مليار جنيه عام 2015، فى مقابل نحو 321.9 مليار جنيه عام 2014، بنسبة زيادة قدرها 17%، وتركزت هذه الزيادة في قطاع الصناعات التحويلية، خاصة نشاط صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائيـة والدوائية.

وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة السنوية للإحصاءات والمـؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص الاستثماري عام 2015، والتى أصدرها اليوم ،الأربعاء، أن قيمة رأس المال المستثمر بلغت نحو565.8 مليار جنيه عام 2015 ، مقابل 494 مليار جنيه عام 2014 ،بنسبة زيادة قـدرها 14.5%، وتركزت هـذه الــزيـادة في قطـاع الصناعات التحويلية، وخاصة نشاط صناعة فحم الكـوك والمنتجات النفطية وقطاع المعلومات والاتصالات وخاصة نشاط الاتصالات.

وأشار جهاز الإحصاء الى أن قيمة الفائض الموزع بلغ نحو 3.4 مليارات جنيه عـام 2015، فى مقابل 5 مليارات جنيه عـام 2014، بنسبة انخفاض قـدرها 31.8%، وتركز هذا الانخفاض في قطاع الصناعات التحويلية، وخاصة نشاط صناعة المنتجات الغذائية.

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وسجلت قيمة المشروعات تحـت التنفيذ نحو47.7 مليار جنيه عام 2015 ، مقابل 28.6 مليار جنيه عام 2014، بنسبة زيادة قـدرها 66.7%، وتركزت هذه الزيادة في قطاع الصناعات التحويلية، وخاصة نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية.

فيما بلغت جملة إيرادات النشاط الجارى نحو 316.3 مليار جنيه عام 2015 ، فى مقابل نحو 331 مليار جنيه عام 2014، بنسبة انخفاض قدرها4.4%، وتركز هذا الانخفاض في قطاع الصناعات التحـويلية، خاصة نشـاط صناعـة المواد والمنتجـات الكيميائيـة، وقطاع المعلومات والاتصالات وخاصة نشاط الاتصالات.