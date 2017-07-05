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سيدة تخطف عشيقها بمساعدة أشقائها وتصوره عاريًا بالإسماعيلية

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سيدة تخطف عشيقها بمساعدة أشقائها وتصوره عاريًا بالإسماعيلية سيدة تخطف عشيقها بمساعدة أشقائها وتصوره عاريًا بالإسماعيلية

التحرير

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع أفراد وحدة مباحث قسم شرطة ثالث من ضبط سيدة وأشقائها وآخرين بعد اختطافهم شخص لتصويرة عاريًا والتحرش به وإجباره على ارتداء بدلة رقص والإمضاء على إيصالات أمانة.

وكان اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من المقدم محمد سليمان رئيس مباحث قسم شرطة ثالث يفيد بورود بلاغًا من قبل أهل المعتدي عليه يفيد باختطاف "محمد . ص 29 عامًا" بمعرفة بعض الأشخاص المجهولين.

على الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف العقيد إبراهيم النجار مفتش المنطقة المركزية والمقدم محمد سليمان رئيس مباحث قسم شرطة ثالث ومعاونيه كلا من النقباء محمد سكر ومحمد اشرف وعمر رجائي أحمد غديب، وتم العثور على الشخص المختطف.  

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وأمام فريق البحث قال المجني عليه: إنه "اتفق مع عشيقته على قضاء ليلة ساخنة معها والتي استدرجته إلى إحدى الشقق، وعندما دخل إلى الشقة اكتشف وجود أشقائها فقاموا بالاعتداء عليه وتقييده وسرقة تليفونه المحمول لإزالة الصور التي تجمعه مع شقيقتهم، وتم إجباره على ارتداء بدلة "رقص" وتصويره بها وتم وضع عصا في مكان حساس خاص بالمجني عليه وتصويره عاريًا وإجباره على الإمضاء على إيصالات أمانة لكي يتوقف عن ابتزاز شقيقهم وإلا سيقوموا بنشر الصور الفاضحة له على مواقع التواصل الاجتماعي.

بالتحري حول الواقعة أثبتت التحريات صحتها، فتم ضبط السيدة عشيقة المتهم وتدعى "منى . م" وأشقائها الثلاثة "السيد ونصر وطارق" وكلا من المتهمين "محمد .ا"  و"أحمد . ك" لاشتراكهم في واقعة تصوير المجني عليه بعد تجريده من ملابسه . 
تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في ملابسات الواقعة.

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التحرير

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