بالفيديو| برلماني: «تميم» استعان بقوات عسكرية أجنبية لإرهاب شعبه

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استنكر النائب البرلماني مدحت الشريف استشاري سياسات الأمن القومي، استعانة دولة قطر بتركيا وإيران، لإرهاب الشعب القطري، وإداخل قوات عسكرية أجنبية، مؤكدًا أن قطر تحاول قمع أي مظاهرات أواحتجاجات قد تنشأ، وهذا مؤشر سلبي على ممارسة حقوق الإنسان في التعبير عن الرأي.

وأضاف "الشريف" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الأربعاء، أن الشعب القطري مدرك مدى خطورة دعم النظام الحاكم للإرهاب، وأنها ستنكوي بنفس النار التي انكوت بها بعض الدول المحيطة، مؤكدًا أن هذا الشعب لا يخفي عليه تكبد الدولة خسائر اقتصادية كبيرة، رغم قدراتها المالية الضخمة وثرواتها الهائلة في الخارج بسبب قرار المقاطعة.

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ولفت إلى أن قطر دفعت الكثير من الرشاوى لدول محيطة بها، من أجل حماية نظم تميم، وخسرت عقب ذلك انقطاع كامل للعلاقات الاقتصادية مع بعض الدول، مشيرًا إلى أنه في النهاية فإن الشعب القطري يدفع ثمن تلك السياسات والممارسات الخاطئة.