قائد بحرب أكتوبر: رمسيس الثاني لسه بيصرف علينا من أيام الفراعنة

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قال اللواء فؤاد فيود، أحد قادة حرب اكتوبر، إن مصر ظلت 2481 سنة تحت إدارة الاحتلال الأجنبي.

وأكد فيود، خلال كلمته بندوة حزب المحافظين، بمناسبة احتفالات 30 يونيو، أن الجيش يضعف عندما يتدخل رجال الدين والفاسدين في أمور الجيش، مشيرا أن مصر بها خيرات كثيرة لذلك كانت وجهة المستعمرين والمحتلين وكانت تحتل لدعم وجود جيش، قائلا: "الفلاح المصري كان بينضرب بالكرباك ويمشي حافي علشان ما عندوش جيش ولا حاكم يحنو عليه".

وشدد فيود فى حديثه للشباب الحاضرين على خطورة دور إيران في المنطقة بقوله: "شايفين إيران ليها دور من امتى من وقت ما قتلت سيدنا عمرو بن الخطاب أبو لؤلؤة المجوسي الذي قتله ومن وقتها له مقامة في إيران".

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وتابع: "وأنا قائد بجنوب سيناء كلفت بمتابعة محطة فضاء أمريكية بجبل كاترينا بجنوب سيناء وأخذت الخريطة بناء على طلب قائدي لأن تلك المنطقة تاه فيها اليهود 40 سنة ورأيت هناك جبل موسى الذي نزل عليه الله عز وجل لسيدنا موسى ووجوده في مصر دليل على تشريف مصر بهذا الشرف الجليل، ورأيت هناك عهودا منها عهد سيدنا عمر وكان مكتوب لا إكراه في الدين، ورأيت شجرة خضراء شبه اللبلاب أتحدى علماء الزراعة أن يجدوا مثل تلك الشجرة أو حتى بزراعة الأنسجة في النباتات وتلك الشجرة لا مثيل لها على وجه الأرض حتى موشي ديان حاول البحث عن شبيه لها لكنه لم يستطيع وتلك الشجرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى".

وقال أيضا: "السياحة هي اللي بتصرف على المصريين حتى الآن يعني جدك رمسيس الثاني اللي السياح بيجوا يتفرجوا عليه بيشغّل 40 مهنة من أول الطيار وحتى سائق التاكسي فجدنا رمسيس بيصرف علينا لحد دلوقتي".