الإثنين.. عودة آخر رحلات العمرة من السعودية
الإثنين.. عودة آخر رحلات العمرة من السعودية
02:29 م الأربعاء 05 يوليو 2017
عودة آخر رحلات العمرة
كتب- طه عبيد:
قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن موسم العمرة لهذا العام سوف يُختتم الاثنين المقبل، بوصول آخر رحلات الشركة هذا الموسم، وعلى متنها ٢١٥٠ معتمرًا عبر ٩ رحلات جوية.
وأكد مسلم، في بيان الأربعاء، أن رحلات الشركة شهدت انتظامًا تامًا من حيث مواعيد السفر والوصول في المطارات المصرية والسعودية، ودون تخلف في الحقائب، وبجهود العاملين بالشركة في اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أي معوقات قد تتسبب في عرقلة العمل، مضيفًا:"وبنهاية الرحلات تكون الشركة تمكنت من نقل ٢٥٠ ألف معتمرًا على متن ١٣٨٢ رحلة جوية على مدار الموسم منذ بدايته في ٢٨ مارس الماضي وحتى ١٠ يوليو الحالي".
وتوجه مسلم، في نص البيان، بالشكر للعاملين بمصر للطيران في جميع الشركات على نجاح الموسم وحسن الأداء ودقة العمل والتفاني، مشيرًأ إلى أنه ليس بجديد على أبناء الشركة الوطنية مصر للطيران.
ومن جانبه، قال الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الشركة نجحت خلال شهر رمضان المعظم فقط في نقل مايقرُب من ٦٥ ألف معتمر على متن ٥١٣ رحلة جوية، حيث كرست الشركة كل ما لديها من جهود وإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، وتهيئة جو مناسب لهم لأداء مناسك العمرة في سهولة ويسر وللاستمتاع بهذه الرحلة المباركة، مؤكدًا أن أسطول الشركة والأطقم الطائرة جاهزة تمامًا لبدء موسم الحج.
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