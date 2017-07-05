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الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

02:27 م الأربعاء 05 يوليو 2017

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

كتبت - مادي غيث:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدا الخميس، الانخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء وعلى البحرين المتوسط والأحمر؛ مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فهي معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج على البحرين ما بين مترين الى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى
القاهرة 25 34
الإسكندرية 24 29
مطروح 22 29
بورسعيد 25 31
دمياط 25 31
بلطيم 24 32
الإسماعيلية 23 34
السويس 25 35
العريش 22 33
نخل 19 35
طابا 22 36
الطور 26 34
مرسى علم 30 38
الغردقة 30 38
شرم الشيخ 31 39
رفح 22 32
كاترين 22 33
سيوة 23 34
المنيا 24 36
الفيوم 24 35
رأس سدر 25 35
أبوسمبل 30 41
وسط الدلتا 25 34
أسيوط 25 36
سوهاج 26 37
الأقصر 27 40
أسوان 28 41
شلاتين 29 38
حلايب 30 36
الوادى الجديد 29 39
قنا 27 39
نويبع 27 35
السلوم 21 30

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