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بالصور.. جنازة عسكرية لشهيد "تفجير العريش".. ووالده: "ابني بطل"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. جنازة عسكرية لشهيد "تفجير العريش".. ووالده: "ابني بطل"

01:42 م الأربعاء 05 يوليو 2017

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الإسكندرية – محمد البدري و محمد عامر:

شيع المئات من أهالي الإسكندرية، عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء، جثمان المقدم تامر محمد لطفي شاهين، الذي استُشهد، أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة للأمن المركزي بمدينة العريش، بشمال سيناء، وأسفرت عن استشهاد 3 وإصابة 10 من رجال الأمن.

وخرج الجثمان ملفوفًا بعلم في جنازة عسكرية من مسجد سيدي جابر الشيخ بشرق الإسكندرية، قبل أن ينقل إلى مثواه الأخير بمقابر الناصرية ببرج العرب، وسط حالة من الحزن بين أقاربه وأصدقائه.

شارك في الجنازة الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، واللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية واللواء علي أبو زيد مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وقيادات المنطقة الشمالية العسكرية.

وقال والد الشهيد خلال الجنازة،:"ابني بطل.. ادعوا له بالرحمة.. ونحتسبه عند الله من الشهداء"، مرددًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

كانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس الثلاثاء، استشهاد ضابط ومجندَين، وإصابة 10 آخرين، في تفجير مدرعة أمن مركزي على الطريق الدائري، بمدينة العريش، بعبوة ناسفة فجّرها مسلحون متشددون عن بُعد.

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