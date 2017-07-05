"الوسطاء" يشعلون أسعار الدواجن بالدقهلية.. ومواطنون: "مفيش رقابة"

مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي القناوي:

سجلت أسعار الدواجن على مستوى محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا جديدًا بأسعار البيع من المزارع، بعد أن وصل سعر الكيلو لـ 23 جنيهًا، بزياده قدرها 4 جنيهات في الكيلو الواحد عن أمس، والذ كان قد وصل إلى 19جنيها للكيلو الأبيض.

ويشهد سوق بيع الدواجن ركودًا تامًا في ظل تفاوت الأسعار وإحجام البعض عن الشراء بعد الخروج من شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، صاحب ذلك طرح عدد من أصحاب المجازر ومحلات الدواجن كيلو الدواجن المذبوح بسعر 46 جنيهًا للكيلو الواحد، بزيادة قدرها 23 جنية عن السعر المطروح من بورصة الدواجن؛ الأمر الذي وصفه البعض بـ"جشع التجار".

وقالت سلوى عبدالرحمن، صاحبة مجزر جواهر بمدينة طلخا، إن سعر كيلو الدواجن المذبوح بـ46 جنيهًا وكيلو البانية بـ 74 جنيها، مشيرة إلى أن الأسعار المعروضة بالمجزر الخاص بها هي أسعار اليوم التي يجري البيع بها .

فيما أكدت عزيزة فرخة، إحدى بائعات الدواجن بسوق الخضر بالمنصورة، أن سعر كيلو الدجاج الحي وصل إلى 28 جنيها لكيلو الأبيض و31جنية للكيلو البلدي، مشيرة إلى قلة الإقبال على الشراء من المواطنين خلال الفترة الحالية .

في السياق ذاته، عبّر عدد كبير من المواطنين عن غضبهم جراء تفاوت الأسعار الملحوظ في ظل إعلان بورصة الدواجن عن أسعار البيع من المزارع للتجار، وقيام البائعين بطرحها بأسعار مرتفعة.

وقالت بسمة عبد الرحمن، ربة منزل: "إن التفاوت في الأسعار من محل لآخر أحدث ارتباكًا بين المواطنين، في ظل الإعلان عن السعر الرسمي من خلال وسائل الإعلام، ووجود أسعار أخرى على أرض الواقع مغايرة لما يتم الإعلان عنه، مؤكدة عدم وجود رقابة".

وأضاف محمد الرفاعي، أن الأسعار في الوقت الراهن للدواجن الحية أقل مما كانت عليه في الوقت السابق، وتحديدًا خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن سعر الدجاج الأبيض وصل إلى 35 جنيهًا، أما حاليًا فيسجل ما بين 25 و26 للكيلو الواحد.

من جهته، أكد المهندس مصطفي العرس، رئيس جمعية منتجي الدواجن بالدقهلية، أن الوسطاء يتسببون في ارتفاع الأسعار بزيادة تقدر من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد.

وأضاف العرس، أن السعر الرسمي الذي طُرح ببورصة الدواجن اليوم سجل: 23 للكيلو الأبيض، و52 للكيلو البلدي، ولكن يقوم "القمسيونجية" والوسطاء بطرح الدواجن بسعر 31 جنيهًا للكيلو؛ ما يتسبب في ارتفاع الأسعار .

وطالب رئيس جمعية منتجي الدواجن، بزيادة الرقابة من قبل الدولة والتدخل المباشر في إيجاد حل للوسطاء بسبب جشعهم، مؤكدًا أن على الدولة النهوض بالثروة الداجنة، مع رفع كافة الرسوم الجمركية على مستلزمات الأعلاف المستوردة من الخارج؛ ما يساهم بشكل كبير في النهوض بالثروة الداجنة وتخفيض الأسعار .

