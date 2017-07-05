بالصور.. ضبط كيلو "هيروين" بحوزة تاجر مخدرات بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، أكبر تاجر مخدرات ونجله؛ وبحوزتهما كيلو "هيروين"، قبل ترويجه على عملائهما بدائرة المديرية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "السيد.م.ح.م"، 45 عامًا، ونجله، مُقيمان بقرية "بساتين الإسماعيلية" التابعة لمركز بلبيس، وبحوزتهما كيلو جرام من مسحوق "الهيروين" المُخدر، وبندقيتي خرطوش، بدون تراخيص.

يأتي ذلك بعد مرور حوالي شهر على إزالة الأجهزة الأمنية بالشرقية، قصرًا مُخالفًا للمتهم، الذي يُعد أكبر تاجر مخدرات بالشرقية، لتعديه على الأراضي الزراعية بمدينة بلبيس.

وأزالت الحملة القصر المقام على مساحة 800 متر دخل قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة، محاطة بسورخارجي.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم هارب من السجون منذ أحداث ثورة 25 يناير، ومُقيم خارج المحافظة منذ هروبه، إلا أنه كان يرسل مبالغ مالية لأسرته لبناء القصر.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرّر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.