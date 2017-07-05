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نائب يتقدم بطلب إحاطة حول ظاهرة اختفاء الأطفال بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

نائب يتقدم بطلب إحاطة حول ظاهرة اختفاء الأطفال بالقليوبية

01:57 م الأربعاء 05 يوليو 2017

نائب يتقدم بطلب إحاطة حول ظاهرة اختفاء الأطفال بالقليوبية

النائب عبد العزيز الصفتي

كتب - أحمد علي:

تقدم النائب عبد العزيز الصفتي، نائب شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بطلب إحاطة إلى اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بشأن تزايد جرائم اختطاف الأطفال بمحافظة القليوبية.

وأشار النائب في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن جرائم خطف الأطفال بالقليوبية أصبحت واحدة من أهم القضايا التي تؤرق المواطنين بالمحافظة، خاصةً الأثرياء منهم، وأصبحت بمثابة الكابوس المزعج لكثير من للآباء والأمهات.

وأوضح النائب أن جرائم خطف الأطفال بالقليوبية تنوعت ما بين خطف للمطالبة بفدية أو للمساومة وخطف لحساب عصابات التسول لاستغلالهم كأطفال شوارع، منوهًا أن هذه العصابات غالبية أعضائها من المسجلين خطر والخارجين عن القانون وعلى الرغم من تحرير عشرات المحاضر ضدهم والقبض على العشرات منهم، إلا أن جرائم خطف الأطفال ما زالت مستمرة.

وأكد أن المشكلة الأساسية في انتشار الظاهرة هي ضعف مواد قانون العقوبات الخاصة بخطف الأطفال، والحل الوحيد لوقف هذه الأزمة هو تغليظ العقوبة وعمل تشريع قوي وصارم يصل للإعدام والمؤبد لردع كل من يحاول المساس بأطفالنا، بحسب قوله.​

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