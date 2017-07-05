الحكومة توافق على نقل "رمسيس الثاني" إلى مكان جديد بالمتحف الكبير

كتب - محمد غايات:

أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم الأربعاء، على نقل تمثال رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير من مكانه الحالي، إلى موقع آخر داخل المتحف أعد خصيصًا لذلك.

وأشار العناني إلى أن التمثال يزن حوالي ٧٠ طن وستقوم بنقله شركة المقاولون العرب، وهي التي قامت بنقله في المرة السابقة من ميدان رمسيس.



وأوضح وزير الآثار في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الفترة القادمة ستشهد نقل عدد من الآثار الكبيرة للمتحف المصري الكبير.

وتابع: "يتم قريبا الافتتاح الجزئي للمتحف المصري الكبير منتصف أبريل ٢٠١٨، والوزارة بدأت بالفعل في نقل بعض الآثار الكبيرة".

وأكد أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تخصيص مليار و٢٧٠ مليون جنيه للمشروعات الأثرية، للمساهمة في استكمال تلك المشروعات، معلنًا أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات منها قصر البارون، والمتحف القومي للحضارة المصرية، والمعبد اليهودي، وقصر أليكساندر بأسيوط .