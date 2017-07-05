نائب يطالب باستدعاء وزيري الإسكان والتنمية المحلية لبحث العقارات الأيلة للسقوط

كتب- أحمد علي:

تقدم عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، بطلبٍ لاستدعاء وزيري الإسكان والتنمية المحلية، لبحث ظاهرة العقارات والأبراج الآيلة للسقوط، المخالفة لشروط البناء، مع ارتفاع معدل حوادث تلك البنايات.

وكشف كمال، في بيان اليوم الأربعاء، عن أن أحد التقارير الهامة للتفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان أكد وجود ما يزيد عن 317 ألف عقار بدون ترخيص ومخالف للبناء، لافتًا إلى ان هذه الظاهرة شملت كافة محافظات مصر، مما يُشكل خطورة على المواطنين والثروة العقارية وعدم متابعة المسئولين سواء بمديريات الإسكان أو وحدات الإدارة المحلية خصوصًا بعض المهندسين المرتشين والفاسدين الذي يتغاضون عن تطبيق القانون، على حد قوله.

ولفت عضو مجلس النواب، في نص الطلب، إلى أن بعض التقارير الفنية أشارت أن هناك ما يزيد عن 357 ألف قرار إزالة لتلك العقارات المخالفة موقع عليها المحافظين ولم يتم تنفيذها، مع ارتفاع حالات حجم المخالفات في البناء إلى 1.6 مليون مخالفة خلال عام 2011 وما بعدها.

وأشار النائب عبد الحميد كمال، إلى أن أكثر من 39% من حجم الكتل السكانية أصبحت عشوائية، فيما تتصدر محافظة الإسكندرية قائمة المحافظات الأعلى من حيث المخالفات بعدد 57 ألف عقار مخالف مع ارتفاع المخالفات في محافظات الدقهلية الغربية والشرقية ومحافظات الصعيد ومدن القناة.