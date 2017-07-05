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«غيّر يلا».. تعرف على تفاصيل أزمة «غالي والبدري»

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«غيّر يلا».. تعرف على تفاصيل أزمة «غالي والبدري» «غيّر يلا».. تعرف على تفاصيل أزمة «غالي والبدري»

التحرير

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شهد ملعب برج العرب، على هامش مباراة المصري البورسعيدي والأهلي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فاصل جديد من الأزمات المتكررة لقائد القلعة الحمراء حسام غالي، الذي أصبح في وضع لا يحسد عليه باشتباكه مع حسام البدري، المدير الفني للمارد الأحمر.

وبدأت الأحداث الساخنة عندما غضب البدري من بعض اللاعبين، بسبب عدم تنفيذ تعليمات فنية له داخل الملعب أثناء الشوط الأول، وفي الاستراحة سألهم البدري عن سبب ذلك، فأشار الجميع إلى حسام غالي، لأنه يجبرهم باللعب على أوامر منه قد تتعارض مع تعليمات الجهاز الفني.

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وهنا جن جنون البدري وطلب من غالي التغيير قائلا له «غيّر.. غيّر.. يلا»، فرد عليه غالي أمام الجميع «لا أنا هأكمل»، وبالطبع تكهرب الجو للغاية وتدخل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، مع بقية الجهاز الفني لفض الاشتباك بين الطرفين.

وقرر البدري توقيع غرامة مالية تاريخية ضد غالي تصل إلى 200 ألف جنيه، إلا أنه رفض فكرة سحب شارة القيادة منه، أو التدريب منفردا بعيدا عن الفريق رغم هذه الأزمة، وتم فتح سيل من الشكاوى من زملائه اللاعبين ضده، الذين وصفوه بأنه أصبح عبأ نفسي عليهم كبير، في ظل الضغوط التي يمارسها ضدهم في التدريبات والمباريات.

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التحرير

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