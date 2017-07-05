تاريخ من الأزمات يطارد حسام غالي مع الأهلي

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نشبت أزمة حادة بين حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، وقائد الفريق حسام غالي، خلال مباراة الأحمر مساء أمس الثلاثاء ضد المصري البورسعيدي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدوري، التي انتهت بالتعادل 1-1.

بداية الأزمة كانت في الشوط الأول من عمر اللقاء، في ظل العصبية الزائدة التي اتبعها حسام غالي مع زميله الصاعد أكرم توفيق، وعدم تنفيذ التعليمات التي طلبها منه الجهاز الفني بعدم الاحتفاظ بالكرة والتمرير لصالح جمعة لبناء الهجمات.

وبين شوطي اللقاء، غادر حسام غالي إلى غرفة خلع الملابس وهو في حالة عصبية شديدة، وسلم شارة القيادة للحارس أحمد عادل عبد المنعم، وبمجرد حديث حسام البدري المدير الفني معه حول عدم أدائه الدور المطلوب منه انفجر غضبًا في وجهه وانتقد أداء زميله أكرم توفيق.

البدري عنف حسام غالي بشدة وهاجم اللاعب أمام زملائه، وقرر الدفع بالصاعد أحمد رمضان "بيكهام" بدلا منه ليغادر غالي غرفة خلع الملابس ويترك ملعب برج العرب في مشهد استفز الجهاز الفني.

وكان الأهلي قد أعلن توقيع عقوبات مالية ضد حسام غالي تصل إلى 200 ألف جنيه.

وسبق أن دخل حسام غالي في أزمات بالجملة مع زملائه ومدربيه في النادي الأهلي خلال الأعوام الستة الأخيرة، ونستعرض في هذا التقرير أبرز هذه المشادات:

مانويل جوزيه

فى 2012 حضر غالي إلى تدريب الأهلي الصباحي، عقب عودته من معسكر المنتخب الأخير هو وبقية زملائه، حيث طلب منهم مدرب الأحمر مانويل جوزيه الركض حول الملعب منفردين، بعيدا عن بقية لاعبي الفريق الذين انخرطوا في التدريب العادي".

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وطلب غالي من جوزيه أن ينضم لمران الأهلي الاعتيادي، خاصة وأنه بحاجة للمزيد من التدريبات لرفع معدلات لياقته البدنية، فقوبل ذلك بالرفض من جوزيه الذي أمره بالانصياع إلى الأوامر، لأنه هو المدير الفني.

الحديث بين الطرفين كان حادا بعض الشيء ولكن ذلك ليس له أي علاقة بالاحترام الذي يكنه اللاعب للمدرب أو العكس.

جاريدو ومباراة القطن

دخل غالي في أزمة مع المدرب الإسباني جاريدو، خلال 2014، على هامش مباراة القطن الكاميروني بالكونفيدرالية الإفريقية، حين رفض استبداله، كما أنه دخل في مشادات كلامية عنيفة مع زملائه أكثر من مرة في التدريبات.

وائل جمعة

اعترف وائل جمعة مدير الكرة السابق للأهلي، في حوار صحفي سابق بأن حسام غالي دخل في أزمات بالجملة مع زملائه لعصبيته، وتوجيه السباب إليهم مما تسبب في أزمات، مما جعل غالي يرفض تصريحات جمعة ويهدد بالرحيل ليعلن النادي إقالة وائل جمعة.