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أرسنال يحسم ثاني صفقاته في الميركاتو

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أرسنال يحسم ثاني صفقاته في الميركاتو أرسنال يحسم ثاني صفقاته في الميركاتو

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ذكرت بي بي سي البريطانية، أن ألكساندر لاكازيت، مهاجم ليون الفرنسي، سيكمل انتقاله لصفوف أرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء، مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، بعد اجتيازه للفحص الطبي، لتصبح أغلى صفقة في تاريخ المدفعجية.

وكان قد انضم الألماني مسعود أوزيل، الذي إنضم من صفوف ريال مدريد الإسباني في 2013، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ أرسنال، والتي بلغت قيمتها حينها 42.5 مليون إسترليني.

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وشارك الدولي الفرنسي ألكساندر لاكازيت، صاحب الـ 26 عامًا، في 30 مباراة في الدوري الفرنسي بعدد دقائق لعب بلغ 2.411 دقيقة، أحرز خلالهم 28 هدفًا وصنع 3 آخرين.

الجدير بالذكر أن أرسنال، أعلن عن ضمه للدولي البوسني، سياد كولاسيناك، صاحب الـ 22 عامًا، الظهير الأيسر لفريق شالكه الألماني، في صفقة إنتقال حر، بعد تقديمه موسم مميز في الدوري الألماني «بوندسليجا»، حيث شارك في 25 مباراة بعدد دقائق بلغ 2.070 دقيقة، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 5 آخرين. 

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