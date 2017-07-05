استبعاد روني من قائمة مانشستر يونايتد المغادرة إلى أمريكا

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ذكرت صحيفة ميرور البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الدولي الإنجليزي واين روني، مهاجم مانشستر يونايتد، قرر مغادرة أروقة الأولد ترافورد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والعودة إلى إيفرتون.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يريدون التخلي عن روني صاحب الـ31 عامًا، بصفقة دائمة لكن عدم رغبة إيفرتون بدفع كامل راتبه الضخم يجعل من الإعارة خياراً أكثر احتمالاً، وأكدت أن على اليونايتد دفعَ نصف راتب روني الأسبوعي المقدر بـ 250 ألف جنيه إسترليني، إن أراد للصفقة أن تكتمل، بينما سيدفع إيفرتون النصف ايضًا.

من جانبها أكدت صحيفة ذا صن، أنه تم استبعاد اسم واين روني من قائمة الفريق المغادرة إلى أمريكا الأحد المقبل تمهيدًا لانتقاله لايفرتون، بعد موافقته على الانتقال لإيفرتون بعد مناقشة الأمر مع أسرته، كما أنه لم يصل إليه عروض من أميركا ولم يرغب في الانتقال بأسرته للصين.

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وأشارت ذا صن إلى أن نادي مانشستر يونايتد سيسمح لروني بالرحيل مجانًا بشرط ألا يطلب دفع ما تبقى من رواتبه للعامين الباقيين في عقده الحالي.

الجدير بالذكر أن صحيفة اندبندنت، ذكرت أن روني وافق على تخفيض نسبة كبيرة من راتبه الأسبوعي ليسهّل انتقاله إلى إيفرتون، كما أكدت أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، أبلغ روني بأن له حرية الانتقال إن أراد، لكنه ليس تحت ضغط الرحيل.