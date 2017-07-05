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جريزمان: هذا سبب استمراري في أتلتيكو مدريد

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جريزمان: هذا سبب استمراري في أتلتيكو مدريد جريزمان: هذا سبب استمراري في أتلتيكو مدريد

التحرير

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أكد الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أن استمراره مع الروخيبلانكوس لعام آخر وعدم مغادرة الفريق، جاء بسبب حرمان النادي من التعاقدات، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته الصحفية اليوم الأربعاء.

وكان جريزمان قريبًا من التوقيع لصالح مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف الجاري، إلا أنّ المحكمة الرياضية أصدرت قرارًا نهائيًا يحرم أتلتيكو مدريد من التعاقدات خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، مما دفعه لتمديد عقده مع الروخيبلانكوس حتى عام 2022 بشرط جزائي يصل إلى 89 مليون إسترليني.

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وقال الدولي الفرنسي صاحب الـ26 عامًا "لأكون واضحًا، أنا لا أعلم مستقبلي، لكنني مستمر هنا حتى الموسم المقبل، وبعد ذلك سنرى ما يمكن عمله، سيكون أمرًا سخيفًا الحديث عن شيء يمكن حدوثه بعد عام أو أكثر".

وإختتم أنطوان جريزمان: "استمريت في أتلتيكو بسبب حرمان النادي من التعاقدات، لأنهم يحتاجونني أكثر من أي وقت مضى وسيكون الأمر سيئًا حال الرحيل، ولن أشعر أبدًا بأنني فعلت الصواب حال رحلت بهذه الطريقة".

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التحرير

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