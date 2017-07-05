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"دينية البرلمان" تستقبل وفد سيدات مصر المشاركات في مؤتمر "التاء المربوطة"

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مصراوي Masrawy

"دينية البرلمان" تستقبل وفد سيدات المشاركات في مؤتمر "التاء المربوطة"

01:43 م الأربعاء 05 يوليو 2017

كتبت -أحمد علي:

استقبلت لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب، وفد سيدات مصر المهاجرة المشاركات في مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، بناءً على دعوة من النائبة أماني عزيز وكيل اللجنة.

كان في استقبال الوفد الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية، وعدد من أعضاء اللجنة، بحضور الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

من جانبه، رحب العبد بوفد مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، وهنأهن بنجاح المؤتمر، قائلًا: "نرجو النجاح دا يستمر علطول لأن مصر محتاجة لجهدكن".

وأكد النائب أهمية دور المرأة في المجتمع، قائلًا: "أحيانا يكون للمرأة دور أسمى من دور الرجل في الفكر والعمل".

وقال إن اللجنة الدينية تُعد من أهم وأسمى اللجان في مجلس النواب، وأن البرلمان المصري عتيق وله تاريخ وباع طويل وعمره يتجاوز 150 عامًا، ثم تحدث عن دور اللجنة الدينية، مضيفًا "مهمتنا فكرية ووسطية، واللجنة معنية بجميع الأديان إسلام ومسيحية، ووكيلة اللجنة النائبة أماني عزيز مسيحية الديانة".

حضر اللقاء الدكتور محي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والذي حضر إلى اللجنة للمشاركة في اجتماع اللجنة لمناقشة طلب إحاطة بشأن نقل الوعظ من الأزهر إلى وزارة الأوقاف، وتحدث عن دور مجمع البحوث الإسلامية ودوره، وأكد ريادة اللجنة الدينية في طرح قضايا دينية مهمة.

وضم الوفد كلا من: جيهان جادو، نانسي سمير، مارى سالم، عفاف عبد ربه، منال سرى، سحر رمزي، إيمان وهمان، يسريه سالم، فوزية العشماوي.

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