"إسكان النواب" توصي بفرض 40 ألف جنيه كرسوم على محطات إنتاج الخرسانة

كتب- أحمد علي:

أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة تقديم تقرير مفصل للجنة حول الأسباب الحقيقية حول فرض مبلغ 40 ألف جنيه على كل محطة إنتاج خرسانة أو أسلفت لصالح مركز بحوث الإسكان.

وانتقد النائب محمد بدوي دسوقي، خلال الكلمة التي ألقاها في اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، سياسة الحكومة في فرض مزيد من الضرائب على المستثمرين ورجال الأعمال، قائلًا:" مش كفاية 75% من الدخل ضرائب"، متسائلًا:" عايزين الناس تمشي من البلد تهاجر تروح تركيا أو قطر ليه؟ عايزين مننا إيه؟".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن "هذا المبلغ الذي يتم تحصيله من أصحاب المحطات لا يعود على صاحب المحطة أي فائدة منه، وخاصةً وأن العامل بمركز البحوث الإسكان، يتوجه للمحطة ولا يفعل شيء سوى أنه يشرب الشاي فقط، ومن ثم يطلب من صاحب المحطة التوجه لمقر المركز لدفع مبلغ 40 ألف جنيه للحصول على الشهادة"، على حد قوله.

وطالب النائب محمد بدوي دسوقي، بأن يتم تخفيض المبلغ إلى 4 آلاف جنيه، لتشجيع المستثمرين.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد بدوي دسوقي، بشأن فرض المبلغ سالف الذكر على محطات إنتاج الخرسانات والإسفلت.