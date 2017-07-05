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سحر نصر: خريطة استثمارية جديدة تتضمن ٦٠٠ فرصة بالمحافظات

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مصراوي Masrawy

سحر نصر: خريطة استثمارية جديدة تتضمن ٦٠٠ فرصة بالمحافظات

01:40 م الأربعاء 05 يوليو 2017

سحر نصر: خريطة استثمارية جديدة تتضمن ٦٠٠ فرصة بالمحافظات

كتب - محمد غايات:

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها عرضت خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أمس خريطة الاستثمار بالمحافظات والتي تتضمن عرضا لكافة الفرص الاستثمارية بالمحافظات والتي تم إعدادها بالتنسيق مع كافة المحافظين.

وأوضحت وزيرة الاستثمار في مؤتمر على هامش اجتماع المجلس اليوم الأربعاء، أن خريطة الاستثمار سيتم تحديثها بشكل مستمر من قبل المحافظين ليتم عرض المشروعات المتاحة للاستثمار المحلي والأجنبي في كافة القطاعات، إضافة إلى أنها تتضمن كافة المشروعات القومية ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع الواحد ونصف المليون فدان، ومشروع المثلث الذهبي وكافة المشروعات القومية.

وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أنه سيتم تدشين الخريطة على الموقع الالكتروني للوزارة قريبا، بعد الانتهاء من وضع كافة الفرص والمشروعات الاستثمارية عليها، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تتوازى مع خطوات الإصلاح التشريعي التي قامت بها وزارة الاستثمار مؤخرا والتي تم خلالها الانتهاء من قانون الاستثمار والقوانين المكملة له.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الخريطة تتضمن حوالي ٦٠٠ فرصة استثمارية موزعة على مختلف القطاعات ومنها القطاع الصناعي البتروكيماويات والصناعات الزراعية والسياحة والتصنيع والمنسوجات والصناعات الكهربائية، وان محافظة الوادي الجديد تتصدر المحافظات الأكثر فرصا متاحة للاستثمار بحوالي ١٥٠ مشروعا، يليها الفيوم حوالي ٤٠ فرصة استثمارية ، وقنا ٢٤ فرصة استثمارية .

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