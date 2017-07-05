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مباحث القاهرة تكشف غموض سرقة خزينة شركة في عابدين

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مصراوي Masrawy

مباحث القاهرة تكشف غموض سرقة خزينة شركة في عابدين

01:35 م الأربعاء 05 يوليو 2017

مباحث القاهرة تكشف غموض سرقة خزينة شركة في عابدين

مديرية أمن القاهرة

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، لغز سرقة مبلغ مالي من خزينة شركة لتجارة الملابس الجاهزة بمنطقة عابدين، وأن مُرتكب الواقعة عامل بذات الشركة، وأن مروره بضائقة ماليه هو الدافع للسرقة.

تلقى ضباط قسم شرطة عابدين، بلاغًا من "أحمد.س"، 33 سنة، "صاحب شركة لتجارة الملابس الجاهزة، بأنه عقب قيامة بفتح الشركة مقر عمله اكتشف سرقة مبلغ 50 ألف جنيه من داخل خزينة الشركة ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر بشباك باب المطبخ الخلفي للشركة ووجود تلفيات بالخزينة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبفحص العاملين الحاليين والسابقين بالشركة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد.ع"، 30 سنة، عامل بالشركة".

وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر أنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجني علية بمبالغ مالية بخزينة الشركة خطط لسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية.

وفي سبيل ذلك تمكن في وقت سابق من مغافلة المجني عليه والاستيلاء منه على مفاتيح الشركة واصطناع نسخة لنفسه وإعادتها كما تمكن من التقاط الأرقام السرية الخاصة بالخزينة ونظرًا لعلمه بغلق الشركة توجه لمقر الشركة وتمكن من الدخول ثم أتلف الخزينة بآلة حادة وكسر شباك باب المطبخ لتضليل رجال البحث.

تم بإرشاده ضبط 33 ألف جنيه داخل دورة المياه الخاص بالشركة، واعترف بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.

وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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