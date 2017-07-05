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رئيس جامعة الإسكندرية: التربية العسكرية تساهم في زيادة الحس الوطني

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مصراوي Masrawy

رئيس جامعة الإسكندرية: التربية العسكرية تساهم في زيادة الحس الوطني

01:47 م الأربعاء 05 يوليو 2017

رئيس جامعة الإسكندرية: التربية العسكرية تساهم في زيادة الحس الوطني

التربية العسكرية بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:
قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية: "إن دورات التربية العسكرية الصيفية تساهم في زيادة الوعي الوطني لدى الشباب، وتعريفهم بالدور المهم الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية الشعب والوطن، وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة عن المخاطر التي تحيط بالوطن".

جاء ذلك في كلمته بمناسبة بدء دورات التربية العسكرية الصيفية لطلاب الجامعة بكلية الهندسة، والتي تستمر حتى 10 أكتوبر القادم، ويبلغ عددها 20 دورة، 10 منها صباحية و10 مسائية، مدة كل منهما عشرة أيام.

وبدأت أولى الدورات التي يستفيد منها أكثر من 10 آلاف طالب بمختلف الفرق الدراسية بكليات الجامعة، بقراءة الفاتحة عل روح اللواء محمد لطفي قائد المنطقة الشمالية لعسكرية، الذي توفي إثر حادث أليم منذ أيام.

ولفت رئيس الجامعة، إلى تعاون القوات المسلحة مع الجامعة في كافة المجالات، لا سيما في المواقف الطارئة، موضحًا أن دور القوات المسلحة في حادث طلاب كلية الصيدلة الذي وقع بجنوب سيناء خلال إجازة نصف العام كان محوريًا، خاصة في نقل الطلاب وأسرهم بطائرة حربية إلى الإسكندرية؛ ما أسهم بشكل كبير في التدخل العلاجي السريع لإنقاذهم.

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