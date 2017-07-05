الجامعة العربية ترحب بتبني اليونسكو قرارا جديدا بشأن القدس المحتلة

القاهرة - (أ ش أ):

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بالقرار الجديد الذي تبنته لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والذي يؤكد زيف ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بشأن مدينة القدس العربية المحتلة، ويسقط مزاعم السيادة الإسرائيلية وبطلان وعدم شرعية كل ما نفذه الاحتلال فيها، والإدانة الشديدة لكافة الإجراءات التي تقوم به سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، في تصريح للصحفيين اليوم، إن تصويت هذه الهيئة على هذه المسألة ينصف الحقيقة التاريخية ويعكس كذلك في بعد آخر الموقف العالمي الرافض للسياسة الإسرائيلية، بما في ذلك رفض العالم الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

وأضاف أبوعلي أن الدبلوماسية الفلسطينية التي تخوض اشتباكا على كافة الصعد لصد التزوير والهجمة الاحتلالية الاستعمارية ضد القدس بالتنسيق والتعاون مع المجموعة العربية وخاصة المملكة الأردنية الهاشمية، تنجح مرة أخرى في استصدار قرار جديد عبر اليونسكو يؤكد القرارات التي صدرت عن اليونسكو بالخصوص هي انتصار وتأكيد أن القدس ستظل فلسطينية عربية إسلامية، رغم تعديات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة واليومية ضدها.

وجدد الأمين العام المساعد التأكيد بهذا الصدد على الموقف القوي والثابت لجامعة الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وذلك وفقا لما أكدته مختلف القرارات الصادرة عن الجامعة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن مبادرة السلام العربية، تظل أيضا هي الأساس وإطارا للتوصل إلى تسوية نهائية للصراع العربي الإسرائيلي طبق قرارات الشرعية الدولية وإنفاذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.