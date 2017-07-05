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مشروبات وملابس صحية للألعاب الرياضية

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مصراوي Masrawy

مشروبات وملابس صحية للألعاب الرياضية

01:35 م الأربعاء 05 يوليه 2017

مشروبات وملابس صحية للألعاب الرياضية

مشروبات وملابس صحية للألعاب الرياضية

كتبت- هدير غيث:

تعتبر ممارسة الألعاب الرياضية من الأنشطة المفضلة لدى الكثير من الناس، فيقوم بها البعض من أجل إنقاص الوزن، ويمارسها آخرون كنوع من التسلية والترفيه. لذلك يرغب الكثيرون في معرفة بعض المشروبات التي تساعد الجسم على اكتساب طاقة أثناء ممارسة الرياضة، وكذلك الملابس الصحية التي تعمل على امتصاص العرق وعدم الشعور برائحته.
 
وذكرت كابتن "نورهان بخيت " مدربة بدنية، أن هناك بعض المشروبات الصحية التي يفضل تناولها قبل التمرين، مثل العصائر الطبيعية كعصير التفاح الأخضر أو البرتقال. وأكدت أنه يفضل تناول كوب من الشاي الأخضر قبل التمرين بنصف ساعة، وتناول المياه فقط أثناء التمرين.
 
 كما ذكرت "نورهان" أن الملابس المفضل ارتدائها عند ممارسة الألعاب الرياضية هي كالتالي:
 
1- الملابس المصنوعة من الأقمشة الصناعية “البوليستر أو الليكرا":

وذلك لما تقوم به هذه الأقمشة من امتصاص العرق، والعمل على تبخره بدرجة سريعة، كما أنها تساعد الجسم على التنفس بشكل سليم.
 
2-الملابس المصنوعة من القطن:

القطن يعمل على امتصاص العرق، ولكنه لا يتبخر بسهولة مثل ما يحدث مع الليكرا أو البوليستر.
 
3- ملابس “مضادة للرائحة":

ذكرت CNN العربية أن هناك نوع آخر من الملابس الرياضية "مضادة للرائحة"، وهي عبارة عن ملابس تحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا، وأشهرها مركبات الفضة. ولكن مع تكرار تنظيف وغسيل هذه الملابس، تصبح غير صالحة للارتداء، ومسربة للعرق.

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