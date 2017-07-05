وزير الري: لا استثناءات في إزالة التعديات على نهر النيل

كتب - محمد غايات:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، إن مجلس الوزراء ناقش اليوم الأربعاء، مشروع قانون الموارد المائية والري، مشيرًا إلى أنه يتناول أبوابًا جديدة مثل مستخدمي المياه والمياه الجوفية والتعامل مع المحاصيل وحماية النيل.

وأضاف وزير الري في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستثمار، أن المجلس ناقش تغليظ العقوبات بالنسبة للتعديات على نهر النيل والتعديات على مخرات السيول وتجريم التعدي علي منافع الري.

وأشار إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل لطرح مشروع القانون على كافة الوزارات المختلفة التي تبدي رأيها خلال ٣ أسابيع، وسيتم عرضه مرة أخرى على مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.

وأوضح "عبد العاطي" أن إدارة منافع الري بطريقة اقتصادية تعمل على توفير الأموال اللازمة لصيانة شبكة الري، مشيرًا إلى أنه يجرم زراعة المحاصيل في غير الأماكن المحدد لها لحماية نهر النيل بالاضافة إلى مضاعفة الغرامات.

وشدد على أن هناك 455 ألف مخالفة تم تسجيلها علي نهر النيل، وكافة المجاري المائية، تم إزالة ٣٠٥ حالة من جملة تلك التعديات.

وأكد أنه لا يوجد استثناءات في إزالة التعديات على نهر النيل، والجميع سواء أمام القانون للحفاظ على موارد مصر المائية.