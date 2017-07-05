بالصور.. جنازة عسكرية بالإسكندرية للعقيد تامر شاهين شهيد سيناء

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شيع المئات من أهالي الإسكندرية، ظهر اليوم الأربعاء جنازة العقيد "تامر شاهين" من قطاع الأمن المركزي الذي استشهد أمس بمحافظة سيناء ومعه مجندين نتيجة استهدافهم بعبوة ناسفة بالعريش.

وخرج الجثمان من مسجد سيدي جابر، شرق الإسكندرية لينطلق في جنازة عسكرية مهيبة وسط هتافات تهاجم الإرهاب، ودموع أسرته وأصدقائه.

حضر الجنازة اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية، واللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، وممثل عن المنطقة الشمالية العسكرية.

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وكان قد استشهد العقيد "تامر شاهين"، من قطاع الأمن المركزي بمحافظة سيناء ومعه مجندين وأصيب 10 آخرون نتيجة استهدافهم بعبوة ناسفة، تم زرعها على جانبي الطريق الساحلي بالعريش.