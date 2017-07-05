«خارجية البرلمان» تناقش تعديل نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي

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قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تعقد اليوم الأربعاء اجتماعها الأخير فى دور الانعقاد الحالي بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، لمناقشة عدد من الأدوات التشريعية والرقابية المحالة للجنة من بينها طلب الإحاطة المقدم منه بشأن الممارسات القطرية إزاء الدول العربية، موجه لوزير الخارجية.

وتنظر لجنة العلاقات الخراجية موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد عبده والنائب محمد الغول، بشأن إزالة الألغام من منطقة العلمين بالصحراء الغربية، موجه لوزير الخارجية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد العرابي، وأكثر من ستين عضوًا بشأن تعديل المادة رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، مشترك مع لجنة القوى العاملة.

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كما تناقش اللجنة طلبي إحاطة مقدمين من النائبة غادة عجمى بشأن مقتل مواطن مصري مقيم بقطر وطلب إحاطة بشأن مقتل طالبة جامعية مصرية دهسًا بسيارة أحد المواطنين العنصريين فى ألمانيا.

وكان الخولى قد تقدم فى ٣٠ مايو الماضي بطلب إحاطة موجه لوزير الخارجية بشأن الممارسات القطرية إزاء الدول العربية، طالب من خلاله وزارة الخارجية فى ظل عضوية مصر فى مجلس الأمن والجامعة العربية، أن تعمل مع أشقائها العرب على تجميد عضوية قطر بجامعة الدول العربية، وأن تكثف من تحركاتها على الصعيد الدبلوماسي مع شركائها الدوليين، لاتخاذ المجتمع الدولي إجراءات من شأنها معاقبة قطر علي جرائمها في رعاية ودعم وتمويل الإرهاب.

