أخبار عاجلة

متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين -
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج الحربي -
سقوط لصوص مصنع الرخام بمنطقة شق الثعبان -
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال» -
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

عضو بـ«محلية» البرلمان يطالب باستعداء وزيري التنمية المحلية والإسكان

Google+ Print
عضو بـ«محلية» البرلمان يطالب باستعداء وزيري التنمية المحلية والإسكان عضو بـ«محلية» البرلمان يطالب باستعداء وزيري التنمية المحلية والإسكان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلبًا للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لاستدعاء وزيري الإسكان، والتنمية المحلية، لمناقشتهما في ظاهرة العقارات الآيلة للسقوط.

وأكد كمال في طلب الاستدعاء للوزيرين، اليوم، الأربعاء، أن أحد التقارير المهمة للتفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان، كشف عن وجود ما يزيد على 317 ألف عقار بدون ترخيص ومخالف للبناء، وأن تلك الظاهرة شملت كافة محافظات مما يشكل خطورة على المواطنين والثروة العقارية وعدم متابعة المسئولين سواء بمديريات الإسكان أو وحدات الإدارة المحلية خصوصا بعض المهندسين المرتشين والفاسدين الذين يتغاضون عن تطبيق القانون.

وأضاف أن بعض التقارير الفنية أشارت إلى أن هناك ما يزيد على 357 ألف قرار إزالة لتلك العقارات المخالفة موقع عليها المحافظون ولم يتم تنفيذها، مع ارتفاع حالات حجم المخالفات فى البناء إلى 1.6 مليون مخالفة خلال عام 2011 وما بعدها.

شاهد أيضا

ولفت إلى أنه مع وجود أكثر من 39% من حجم الكتل السكانية أصبحت عشوائية وأن محافظة الإسكندرية تتصدر حجم المخالفات بعدد 57 ألف عقار مخالف مع ارتفاع المخالفات في محافظات الدقهلية، الغربية والشرقية ومحافظات الصعيد ومدن القناة.

جدير بالذكر أن مجلس النواب سيرفع أخر جلسه له في دور الانعقاد الثاني ويعلن فضه، اليوم، الأربعاء. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري