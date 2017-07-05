عضو بـ«محلية» البرلمان يطالب باستعداء وزيري التنمية المحلية والإسكان

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قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلبًا للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لاستدعاء وزيري الإسكان، والتنمية المحلية، لمناقشتهما في ظاهرة العقارات الآيلة للسقوط.

وأكد كمال في طلب الاستدعاء للوزيرين، اليوم، الأربعاء، أن أحد التقارير المهمة للتفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان، كشف عن وجود ما يزيد على 317 ألف عقار بدون ترخيص ومخالف للبناء، وأن تلك الظاهرة شملت كافة محافظات مصر مما يشكل خطورة على المواطنين والثروة العقارية وعدم متابعة المسئولين سواء بمديريات الإسكان أو وحدات الإدارة المحلية خصوصا بعض المهندسين المرتشين والفاسدين الذين يتغاضون عن تطبيق القانون.

وأضاف أن بعض التقارير الفنية أشارت إلى أن هناك ما يزيد على 357 ألف قرار إزالة لتلك العقارات المخالفة موقع عليها المحافظون ولم يتم تنفيذها، مع ارتفاع حالات حجم المخالفات فى البناء إلى 1.6 مليون مخالفة خلال عام 2011 وما بعدها.

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ولفت إلى أنه مع وجود أكثر من 39% من حجم الكتل السكانية أصبحت عشوائية وأن محافظة الإسكندرية تتصدر حجم المخالفات بعدد 57 ألف عقار مخالف مع ارتفاع المخالفات في محافظات الدقهلية، الغربية والشرقية ومحافظات الصعيد ومدن القناة.

جدير بالذكر أن مجلس النواب سيرفع أخر جلسه له في دور الانعقاد الثاني ويعلن فضه، اليوم، الأربعاء.