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74 اقتراح برغبة للنواب خلال آخر جلسة بدور الانعقاد الثاني

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74 اقتراح برغبة للنواب خلال آخر جلسة بدور الانعقاد الثاني 74 اقتراح برغبة للنواب خلال آخر جلسة بدور الانعقاد الثاني

التحرير

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يستأنف مجلس النواب، اليوم، الأربعاء جلسات الأسبوع الجاري، والأخيرة في دور الانعقاد الثاني، بمناقشة 74 اقتراح برغبة مقدمة من لجنة الاقتراحات والشكاوى، لتلبية طلبات مواطني دوائرهم.
جاء في مقدمة الرغبات طلب تعلية سور وبوابة مدرسة أولاد مهنا الإعدادية مركز بلبيس محافظة الشرقية، وإمداد المدرسة بزجاج بلاستيك وبوابات حديد على أبواب الدور الأرضي بها، واستكمال مشروع أرض الجامعة في منطقتي الملاحة الغربية ومنطقة الـ 66 فدانًا، والسماح لمدرسة الراهبات الفرنسيسكان بمدينة دمنهور باستكمال توسعة المدرسة لاستيعاب المرحلة الإعدادية بمحافظة البحيرة.

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وشملت الرغبات ضرورة الاستفادة من طلاب التعليم الفني والصناعي في أعمال التدريب بمقابل رمزي، وإيقاف العمل بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينة سوهاج ومدينة أخميم والعودة بالعمل بالاشتراطات البنائية المؤقتة حتى تعديل المخطط الاستراتيجي، ومعرفة أسباب توقف العمل بمحطة صرف دبيج، مركز ديرب نجم، محافظة الشرقية.

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التحرير

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