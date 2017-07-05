وزير الري: مصر ليس لديها حساسية من بناء السدود بإفريقيا

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أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن مصر تحتاج 80 مليون متر مكعب من المياه في حين أن حصيلة مصر من المياه من نهر النيل والمياه الجوفية حوالى 60 مليون متر مكعب من المياه وهذا ما تنتجه مصر من إعادة استخدام المياه.



وأضاف خلال ندوة نظمتها كلية التجارة جامعة عين شمس ندوة بعنوان "تنمية وإدارة الموارد المائية في مصر"، أن مصر تستخدم عدة أساليب منها الترشيد عن طريق أستخدام أساليب ري حديثه وزراعة محاصيل تحتاج مياه أقل، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثه والحفاظ نظافة مياه النيل من التلوث، مؤكدًا أن تنمية الموارد المائية من أهم أساليب الحفاظ على المياه، مضيفا أن الدولة تسعى إلى بناء بعض السدود للحفاظ على المياه.

وأشار، خلال بيان رسمي صادر عن جامعة عين شمس صباح اليوم الأربعاء، إلى أنه من أهم أساليب الحفاظ على المياه هو التوعية بالإضافة لسن تشريعات وقوانين وتنمية القدرات بالتدريب واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن الأجهزة المعنية بالدولة تسعى من خلال وضع الخطط والإستراتيجيات إلى تحديد مدى إحتياجات الدولة وتحويلها إلى مشروعات تهدف إلى حل مشكلة المياة بمشاركة 9 وزارات بتكلفة 900 مليار جنيه، مضيفاً أن أهم هذه المشروعات عمل محطات تحلية مياه البحر والصرف الصحي.

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وقال إن مصر لا تملك أى حساسية فى بناء السدود والتاريخ يشهد أن مصر ساعدت الدول الإفريقية فى بناء السدود التنموية لها وبالنسبة لسد النهضة مصر قدمت فى عام 2008 للبنك الدولى بمشاركة السودان مشروع لتنمية المشروعات فى إثيوبيا ولكن سرعان ما تخلت إثيوبيا عن العهود وأعلنت بناء سد النهضة، مضيفاً أن مصر تتفاوض للحفاظ على حصتها فى مياة نهر النيل بالإضافة إلى إقامة مشروعات تنمية لمساعدة دول حوض النيل.

وفى نهاية الندوة قدم الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سيد الخولى عميد كلية التجارة درع الجامعة للدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري و بعض وكلاء الوزارة.