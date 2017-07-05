المتحدث العسكري: استشهاد ضابطين وجندي في هجوم "محطة رسوم" العياط

كتب- مصطفى المنشاوي

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة تحصيل الرسوم بالعياط، اليوم الأربعاء، أسفر عن استشهاد ضابطين متقاعدين وجندي.

وأوضح المتحدث العسكري في بيان اليوم، إن "فرد إرهابي أطلق النيران صباح اليوم، على محطة تحصيل الرسوم التابعة للشركة الوطنية لإنشاء الطرق على الطريق الإقليمى الدولي".

وأكد المتحدث العسكري أنه جارى تمشيط المنطقة للبحث عن منفذي الحادث.

وانتقلت نيابة العياط، إلى مكان هجوم مسلح على محطة تحصيل رسوم بالقرب من قرية البليدة بمركز العياط جنوب الجيزة.

وقالت مصادر أمنية إن اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، انتقلا إلى مكان هجوم مسلح على محطة تحصيل رسوم جنوب محافظة الجيزة والذي أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل.

وأضافت المصادر أن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، كلف أيضا اللواء جمال عبدالباري مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام بسرعة تشكل فريق بحث للوقوف على ملابسات الهجوم الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

ضم الفريق اللواء هشام نصر مدير مباحث وزارة الداخلية واللواء هشام العراقي وعدد من ضباط الامن العام والأمن الوطني، بحسب المصادر.