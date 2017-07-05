اليوم.. أكبر زفاف جماعي لـ 200 عريس وعروسة بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن أضخم زفاف جماعي لـ 200 عريس وعروسة، تنظمه جمعية من أجل مصر، بالاشتراك مع المحافظة والتضامن الاجتماعي، وذلك مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف المحافظ، أن الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والداعية الإسلامي الكبير الحبيب علي الجفري والاعلامي الكبير طارق علام قبلوا الدعوة لحضور حفل الزفاف الجماعي، ومشاركة أبناء سوهاج فرحتهم بهذا الحدث.

من جانبه، قال مدحت المدني، منسق جمعية من أجل مصر بسوهاج: "إن الجمعية ستنظم الحفل بإستاد سوهاج الرياضي، بحضور محافظ الإقليم ومدير الأمن وقيادات المحافظة الأمنية والشعبية والتنفيذية، مشيرًا إلى أن الجمعية تكفلت بتجهيز العرائس وتقديم غرفة نوم كاملة ومطبخ كامل وعدد من الأجهزة الكهربائية لكل عروسة.

وأشاد "عبد المنعم"، بدور جمعية من أجل مصر في المشاركة المجتمعية، عبر الأنشطة المختلفة التي يلمسها المواطن السوهاجي، بدءًا من تنظيم معرض لمستلزمات الدراسة، مرورًا بالمساهمة في مواجهة أزمة السيول في الشتاء الماضي، وتنظيم احتفالية لتكريم 200 من أمهات الشهداء في عيد الأم وكذلك مؤتمر عن الوعي الوطني الذي حضره أكثر من 2000 شاب من مختلف محافظات الصعيد.