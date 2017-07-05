لمخالفتهم الأسعار.. إحالة 9 مسئولين بمستودعات بوتاجاز بالقليوبية للنيابة

القليوبية – أسامة علاء الدين:

شنت أجهزة محافظة القليوبية والتموين، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة على مستودعات البوتاجاز بدائرة المحافظة، في إطار تعليمات اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، بتشديد الرقابة على الأسواق، والعمل على وضع آليات ممنهجة تضبط أسعار السوق، ومواجهة جشع وتلاعب التجار.

وأسفرت الحملة عن إحالة 9 من مسئولي مستودعات البوتاجاز للنيابة العامة، لبيعهم الأنبوبة بسعر 32 جنيهًا، بزيادة 2 جنيه عن السعر الرسمي، وهو 30 جنيهًا.

وتحرر المحاضر اللازمة لمسئولي مستودعات سندوة، وأبو زعبل، والصفوة بمدينة الخانكة، ومستودع بقرية الرملة بمدينة بنها، ومستودعين آخرين في سندبيس، وقرنفيل بالقناطر الخيرية، وثلاثة مستودعات في ميت كنانة بطوخ.

من جانبه، طالب اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، بالالتزام بالتسعيرة المقررة لأسطوانة البوتاجاز بعد الأسعار الجديدة.

وأشار، في تصريحات صحفية، إلى استمرار مسئولي التموين والمتابعة، في المرور بشكل دوري على المستودعات، وتحرير محاضر فورية للمخالفين.