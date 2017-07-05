الفراعنة في مهمة صعبة أمام الأرجنتين بمونديال السلة للشباب

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تشهد الصالة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي مواجهة مرتقبة بين المنتخب الوطني والأرجنتين ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للشباب لكرة السلة، والتي يسعى خلالها الفراعة للتأهل لربع نهائي البطولة لأول مرة في تاريخها وذلك في حالة الفوز على منتخب التانجو.

وستلتقي مصر في حالة تأهلها لربع النهائي مع الفائز من مباراة أسبانيا وإيران، أما في حالة خسارة مصر فستلاقي الخاسر من نفس المباراة على المراكز من 9 لـ 16 وذلك يوم الجمعة.

وأي كانت نتيجة مصر في مباراة الجمعة فإنها ستواجه أحد منتخبات «ليتوانيا - كوريا - اليابان - إيطاليا» سواء في نصف نهائي البطولة أو مباراة تحديد المراكز من 9 لـ 12 أو المراكز من 13 لـ 16.

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في حالة الفوز على الأرجنتين تتأهل مصر لربع النهائي لمواجهة الفائز من مباراة أسبانيا وإيران يوم الجمعة، ثم مواجهة أحد منتخبات «ليتوانيا - كوريا - اليابان - إيطاليا» في نصف النهائي يوم السبت.

أما في حالة الخسارة تتأهل مصر لمواجهة الخاسر من مباراة أسبانيا وإيران يوم الجمعة، وفي حالة الفوز تلعب مصر على المراكز من 9 لـ 12، وفي حالة الخسارة تلعب على المراكز من 13 لـ 16 يوم السبت.