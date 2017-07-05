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المقاولون يعلن التجديد لـ«جدو»

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المقاولون يعلن التجديد لـ«جدو» المقاولون يعلن التجديد لـ«جدو»

التحرير

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أكد محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولين العرب أنه يحتاج إلى مراكز لتدعيم فريقه في الجبهة اليسري والديفندر، وأنه تم التعاقد مع 3 لاعبين من الصفقات السبعة التي حددها للإدارة لتدعيم الفريق للموسم الجديد.

وأضاف عودة في تصريحات خاصة لبرنامج من الاخر مع محمد شبانة أنه يرحب بأي لاعب حتى لو كان أهم لاعب أساسي وأنه لن يوافق على عودة أي لاعب سبق اللعب المقاولون العرب.

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وأشار المدير الفني للمقاولون أن محمد ناجي جدو وافق على تجديد عقده مع الفريق وأنه ينتظر الجلوس مع إدارة النادي.

وحول اعتزال محمد فضل أكد عودة أنه مثل محمود المليجي في فيلم الأرض لن يرحل إلا وهو في الملعب مداعبا أنه يحتاج ثورة لترك المقاولون العرب.

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التحرير

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