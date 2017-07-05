رئيس دجلة: «أهلًا وسهلًا بحسام غالي»

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أكد ماجد سامي مالك ناديي ليرس البلجيكي ووادي دجلة المصري، أنه يرحب بضم حسام غالي، كابتن النادي الأهلي إلى أحد الناديين أو ما يختاره هو في حالة قراره بالرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري.

وأكد سامي في تصريحات خاصة للتحرير من بلجيكا أن المفاوضات مع غالي لم تبدأ بعد نظرا لارتباطه بعقد مع الأهلي إلا أن مستوى العلاقات معه تجعل الأمر منتهي تماما فور خلعه الفانلة الحمراء إذا أراد.

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وقال سامي أن كابتن نادي القرن الأفريقي ستكون دجلة هي وجهته المفضلة إذا أراد اللعب لنادي غير الأهلي كما أن لاعب بخبراته وقدراته يمكن الاستفادة منه بالنسبة للأجهزة الفنية التي تتولى مسئولية ليرس أو دجلة.