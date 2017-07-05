مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على محطة تحصيل رسوم بجنوب الجيزة

كتب - محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الحادث الإرهابي الذي استهدف رجال قوات الأمن المعينين خدمةً بنقطة "كارتة البليدة" في العياط.

وهاجم مجهولون يحملون أسحلة نارية الكمينَ وأطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، ما أسفر عن استشهاد 3 من قوات الأمن.

وأكد مفتي الجمهورية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الإسلام بريء من هؤلاء الإرهابيين، مطالبًا قوات الأمن بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن الوطن والمواطنين، داعيًا المصريين جميعًا للتصدي للإرهاب واستئصال جذوره السرطانية من وطننا الغالي مصر.

وشدَّد مفتي الجمهورية على أن هذا الهجوم الإرهابي لن يزيد الشعب المصري بكافة طوائفه إلا مزيدًا من القوة والتلاحم والتماسك مع قوات الجيش والشرطة في مواجهة المخططات الإرهابية الآثمة لنشر الخراب والدمار في كل مكان.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء لأسر وأهالي الشهداء، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، وأن يلهم أهليهم الصبر والسلوان.