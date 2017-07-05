مجلس الوزراء يناقش ميكنة الخدمات بمكاتب الصحة

كتب - محمد غايات:

قالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن مجلس الوزراء ناقش اليوم الأربعاء برنامج ميكنة الخدمات بمكاتب الصحة بالتعاون بين وزارتي التخطيط والصحة.

ولفتت "السعيد" في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع المجلس، إلى أن البرنامج يتيح تطوير البيانات كاملة وتفصيلية بشأن المواليد والوفيات على مستوى القرى والمحافظات، وأن هناك تعاون مع وزارة الصحة على مخطط التطوير وميكنة خدمات المكاتب الصحية منذ عام ونصف.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إن "ميكنة مكاتب الصحة حلم تحقق على أرض الواقع، وأن التطوير والميكنة أتاح إصدار شهادة الميلاد في نفس التوقيت وربط البيانات بين كافة الجهات"، مضيفًا أن الحكومة لديها٤٥٧١ مكتب صحة على مستوى المحافظات.

وأشار راضي إلى ربط شهادات الوفيات في نفس اللحظة حين صدورها مع وزارة التضامن، مؤكدًا أنه تم الاستفادة في وزارة الصحة من وجود قاعدة بيانات لحملات التطعيمات.

وأردف: "أصبح لدينا القدرة على حصر أسباب الوفاة ومتابعة نظام الوفيات للأمهات بعد الولادة".