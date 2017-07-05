أخبار عاجلة

متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين -
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج الحربي -
سقوط لصوص مصنع الرخام بمنطقة شق الثعبان -
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال» -
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مجلس الوزراء يناقش ميكنة الخدمات بمكاتب الصحة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مجلس الوزراء يناقش ميكنة الخدمات بمكاتب الصحة

12:37 م الأربعاء 05 يوليو 2017

  • عرض 6 صورة

    c214eff5a4.jpg

  • عرض 6 صورة

    27f810282b.jpg

  • عرض 6 صورة

    bc98a3244f.jpg

  • عرض 6 صورة

    957729207b.jpg

  • عرض 6 صورة

    2b6118ddbd.jpg

  • عرض 6 صورة

    0b78c618ae.jpg

إعادة الألبوم

بالصور- أنبا دير سانت كاترين: سيناء شهدت الكثير من الأحداث.. وبها اكتشافات أثرية جديدة

الألبوم التالى

بالصور- أنبا دير سانت كاترين: سيناء شهدت الكثير من الأحداث.. وبها

كتب - محمد غايات:
قالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن مجلس الوزراء ناقش اليوم الأربعاء برنامج ميكنة الخدمات بمكاتب الصحة بالتعاون بين وزارتي التخطيط والصحة.

ولفتت "السعيد" في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع المجلس، إلى أن البرنامج يتيح تطوير البيانات كاملة وتفصيلية بشأن المواليد والوفيات على مستوى القرى والمحافظات، وأن هناك تعاون مع وزارة الصحة على مخطط التطوير وميكنة خدمات المكاتب الصحية منذ عام ونصف.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إن "ميكنة مكاتب الصحة حلم تحقق على أرض الواقع، وأن التطوير والميكنة أتاح إصدار شهادة الميلاد في نفس التوقيت وربط البيانات بين كافة الجهات"، مضيفًا أن لديها٤٥٧١ مكتب صحة على مستوى المحافظات.

وأشار راضي إلى ربط شهادات الوفيات في نفس اللحظة حين صدورها مع وزارة التضامن، مؤكدًا أنه تم الاستفادة في وزارة الصحة من وجود قاعدة بيانات لحملات التطعيمات.

وأردف: "أصبح لدينا القدرة على حصر أسباب الوفاة ومتابعة نظام الوفيات للأمهات بعد الولادة".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مجلس الوزراء يناقش قانون الري واسترداد الأراضي في اجتماعه الأسبوعي

    مجلس الوزراء يناقش قانون الري واسترداد الأراضي في اجتماعه الأسبوعي

    أخبار
  • رئيس الوزراء يوجه بعودة الوجبة المدرسية.. والتعامل مع المحاجر غير المرخصة

    رئيس الوزراء يوجه بعودة الوجبة المدرسية.. والتعامل مع المحاجر غير

    أخبار

  • "الوزراء": لا نية لفرض ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي

    أخبار
  • وزيرة التضامن: 10 ملايين تلميذ يستفيدون من التغذية المدرسية

    وزيرة التضامن: 10 ملايين تلميذ يستفيدون من التغذية المدرسية

    أخبار

إعلان

cd59508d42.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

الحكومة: نحتاج أموال كثيرة لتطوير السكة الحديد.. ومشاركة القطاع الخاص واردة

الحكومة: نحتاج أموال كثيرة لتطوير السكة الحديد.. ومشاركة القطاع الخاص واردة