التحقيق مع سائق قطار VIP بالأقصر لتجاوزه المحطة دون توقف

الأقصر- محمد محروس:

قال مصدر بمحطة سكك حديد الأقصر: "إن هيئة السكك الحديدية أحالت سائق القطار رقم ٢٠١٤ VIP، القادم من القاهرة في طريقه إلى أسوان، لعدم توقفه بمحطة الأقصر وتعريض حياة الركاب للخطر وإثارة الذعر بينهم".

وأشار المصدر، إلى أن القطار توقف على بعد نحو 3 كيلو من النقطة المخصصة له، لافتًا إلى الاستعانة بجرار لسحب القطار مرة أخرى إلى المحطة.

وأضاف المصدر، أن العناية الإلهية واغلاق المزلقان الأقرب للمحطة من الناحية الجنوبية للمحطة قبل وصول القطار، أنقذت الركاب من التعرض لحادث أليم.

كان العاملون بمحطة سكك حديد الأقصر، والمسافرون المتواجدون على الأرصفة، فوجئوا بمرور القطار رقم ٢٠١٤ VIP القادم من القاهرة في طريقه إلى أسوان للمحطة بأقصى سرعة، دون أن يتوقف، ما أثار الذعر بين الركاب المنتظرين على الأرصفة.

وأجرت إدارة المحطة اتصالات لاسلكية للوصول إلى السائق وتذكيره بوجود محطة رئيسية، ونجحت في الاتصال به، مطالبين إياه بالعودة إلى رصيف المحطة بعد عبورها بمسافة لا تقل عن ٣ ك؛ ما تسبب في تأخير مواعيد سفر الركاب وغضبهم.

من جانبها، قالت مصادر بإدارة المحطة: إن هناك أسبابًا فنية في قطاعات الإشارة والحركة والمزلقانات أدت لهذه الواقعة.