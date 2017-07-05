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إزالة 45 حالة تعدّ على أراض زراعية بالمنيا

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مصراوي Masrawy

إزالة 45 حالة تعدّ على أراض زراعية بالمنيا

12:33 م الأربعاء 05 يوليو 2017

إزالة 45 حالة تعدّ على أراض زراعية بالمنيا

حالة تعدّ على أراض زراعية

المنيا ــ ريمون الراوي:

أزالت الوحدات المحلية لكل من مركز مغاغة وأبو قرقاص وديرمواس بالمنيا، عدد 45 حالة تعدٍّ على الأرض الزراعية، بمساحة فدان و6 قراريط و23 سهمًا.

جاء خلال عدد من حملات الإزالة، التي نظمتها الوحدات المحلية، بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

وأوضح التقرير الذي جرى عرضه علي عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، الجهود التي بذلتها الوحدات المحلية، حيث أزيلت 18 حالة على الأرض الزراعية بمركز ومدينة مغاغة، منها 14 حالة بقرية ميانة "إصلاح زراعي" بمساحة 13 قيراطًا و15 سهمًا، و4 حالات بقرية أبا البلد بمساحة 4 قراريط و12 سهمًا.

فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، عدد 10 حالات تعد على الأرض الزراعية، منها عدد 4 حالات بعزبة رجائي بمساحة 5 قراريط و16 سهمًا، و6 حالات بقرية جريس بمساحة 7 قراريط و 4 أسهم.

وفي مركز ومدينة ديرمواس، أزالت الوحدة المحلية ١٧ حالة تعد على أراضي أملاك الري بمساحة ١٠٠٠ متر تقريبًا بطريق أسوان الزراعي.

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